大S逝世一周年紀念雕像完工定死忌揭幕 具俊曄親自設計藏深情密碼

台灣女星徐熙媛（大S）去年2月2日在日本旅遊期間，因流感併發肺炎離世，終年48歲。大S韓籍老公具俊曄自喪妻後，長期在亡妻長眠的金寶山陪伴，近日有指由具俊曄親自設計的紀念雕像已完工，並定於大S徐熙媛死忌當日進行揭幕儀式。

大S紀念雕像與高以翔為鄰

據台媒《壹蘋新聞網》報道，前日（27日）下午位於金寶山碑林名人區有大型藝術品被黑布包圍，與已故男星高以翔為鄰。據園方人員透露，一條呈S形蜿蜒而上、共9階的白色水泥階梯，可通往紀念雕像，有指韓文「9」的發音與具俊曄的「具」相同，象徵對亡妻至死不渝的守護。

報道有提到大S的紀念雕像已設置完成，基座用上大理石材質，預計在2月2日下午2時揭幕，屆時大S徐熙媛的家人，包括S媽、徐熙娣（小S）、具俊曄、大S生前的圈中好友都會出席。有台媒向大S的家屬求證，獲回覆大S的家人希望儀式活動低調進行，不欲多言。

具俊曄風雨不改上山陪大S

小S徐熙悌早前曾透露姊夫具俊曄自大S離世後，養成每日到金寶山陪伴大S的習慣，還會透過作畫緬懷愛妻。1月初有網民表示在金寶山墓園偶遇具俊曄，當時他正在專注地擦拭大S墓碑，神情落寞。

