梅姨扮失憶Mean爆安妮夏菲維 《穿Prada的惡魔2》今公開首段預告

電影《穿Prada的惡魔2》今日公開首段預告，續集再次由David Frankel執導。故事講述Andy（安妮夏菲維，Anne Hathaway飾）重返Runway。Miranda（梅麗史翠普，Meryl Streep）則在險峻的新媒體環境中周旋，她又與另一名前助理Emily（艾美莉賓特，Emily Blunt飾）重逢，如今Emily已成為奢侈品牌的掌舵人，手握可能攸關Runway生死的商業資金。

劉玉玲加盟

預告中，Andy再次出現在Miranda面前，Miranda卻問對方名字，巧妙呼應兩人錯綜複雜的過去，以及記不起Andy名字的往事，非常搞笑。之後見Miranda、Andy一同坐直升機去一處時尚之地，並在那裏碰到Emily！續集還加入全新陣容，包括堅尼夫班納（Kenneth Branagh）與劉玉玲（Lucy Liu）等人，電影預計5月上映。