王菲、那英「天后推手」袁惟仁病逝終年57歲  8年前跌倒腦出血後成植物人  無數神曲成絕響

曾為天后王菲打造無數金曲、在華語樂壇舉足輕重的台灣音樂人袁惟仁，今日證實因病離世。資深音樂人陳子鴻今日在臉書證實，「小胖老師」袁惟仁病逝消息，享年57歲，袁惟仁2018年在上海因意外跌倒引發腦溢血，搶救過程中發現腦部有腫瘤，經歷手術後返回台東老家休養，臥病長達8年後於今日在家中離世。

姊姊發文證實袁惟仁離世

陳子鴻在臉書轉發袁惟仁姊姊的發文內容，文中提到「小胖選擇今天離開我們，我們尊重他的意願，他走得平靜，從此自由」，並表示將帶袁惟仁回台北與父親安葬在一起，選擇一個有山有水他熟悉的地方。姊姊也感性地說，慶幸袁惟仁留下許多歌曲，想念他時可以聽，並感謝所有幫助、關懷袁惟仁的朋友。

袁惟仁是「天后推手」

「小胖老師」的袁惟仁，在經歷長達八年的臥病奮戰後，於2026年2月2日在台東老家辭世，消息一出震驚兩岸演藝圈，也讓無數聽著他創作成長的樂迷感到無限唏噓。袁惟仁的一生是華語流行音樂黃金時代的縮影，從1991年與莫凡組成「凡人二重唱」出道開始，他便展現了過人的創作天賦，更曾兩度蟬聯金曲獎最佳演唱組合獎，隨後他成功轉入幕後，開啟了身為「天后推手」的輝煌時代。

袁惟仁是那英王菲恩師

他最知名的是曾一手包辦了那英進軍台灣市場的關鍵歌曲征服。這首歌讓那英成為首位入圍金曲獎最佳女演唱人的大陸歌手，隨後的《夢一場》《夢醒了》，《征服》更確立了那英「那式情歌」的霸主地位。 他為王菲創作的《執迷不悔》（國語版），將王菲那種空靈又倔強的特質發揮到極致，成為王菲音樂生涯初期最重要的代表作之一。他也是 S.H.E 出道早期的重要製作人，他為她們量身打造了多首金曲，成員 Ella 更是多次提到袁惟仁對她們音樂啟蒙的影響。

袁惟仁曾當《超級星光大道》評審

除了幕後製作的豐功偉業，袁惟仁在2007年擔任《超級星光大道》評審期間，以一身簡約裝束與專業精闢的講評風格走紅，那句溫暖卻充滿力量的經典口頭禪「加油好嗎？」，更成為鼓勵無數音樂追夢人的動力。

袁惟仁二度跌倒變植物人

儘管演藝事業成就非凡，袁惟仁的晚年卻與病魔纏鬥得極為艱辛，自2018年在上海意外跌倒引發腦溢血後，健康狀況便急轉直下，後續更因二度跌倒而陷入長期昏迷被判定為植物人，八年來在台東家人的照護下度過餘生。和前妻影星陸元琪也在2018年離婚，一雙子女跟著母親生活。

