90年代性感女神晒腿行街市變熟客 買餸獲檔主「免單」一個舉動洩真實人品

90年代性感女神張慧儀曾淡出娛樂圈，並到內地發展健康食品生意，直到疫情前才復出。張慧儀2003年與未婚夫分手，並領養患有先天性心臟病的兒子Hanson，之後在馬來西亞、內地、香港多地生活。張慧儀近日在小紅書分享影片，見到其貼地到街市買餸一面。

張慧儀行街市治癒心靈

55歲的張慧儀在內地生活期間，似不少師奶與街市的店主相熟，見到張慧儀近日在小紅書公開的新片，表示：「『儀』起買菜丨老熟人的菜場乾貨，比起逛超市，我更愛菜市場，在這裡逛的是生活，治癒的是心靈，忙碌一周，大家記得好好放鬆呀！#廣州 #這地我熟 #菜市場裡的人間煙火」。

影片中見到張慧儀皮膚緊緻，穿上黃色針織上衣襯紫色短裙，以及貼身Leggings穿梭街市，每一檔的店主都認識她，有乾貨店的店主見張慧儀每樣買少量，便表示不收錢，而肉檔老闆同樣相熟，與張慧儀有講有笑。最誇張的是菜檔阿姐，記得張慧儀之前漏低攞蔥，補回給她。

張慧儀親切沒架子

張慧儀未有因藝人身份而與人保持距離，後而在路邊菜檔買芫荽時，一度踎低親自揀菜。不少網民見狀大讚張慧儀沒有架子：「姐姐好接地氣」、「她人很親切，沒架子」、「你的手腳好修長呀 腰又細，腰型好靚呀羨慕你呀慧儀姐姐」、「腿也特別細」、「姐姐狀態好好，頭發也濃密」等。

