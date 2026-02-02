潘梓峰 莫家淦望一年回本 開Pickleball球場 獲姜濤撐場超驚喜丨名人雜誌

Pickleball（匹克球）最近成為新興運動，結合網球、羽毛球和乒乓球元素，規則簡單容易上手，因而成為近來大熱運動之一，譚詠麟打造的明星足球隊旗下跳唱組合「老六兄弟」成員潘梓峰（Bryan）和莫家淦（Keith），近日夥拍一位友人，三人在觀塘合資開設室內Pickleball球場；開業2個月，吸引不少藝人捧場，包括陳庭欣、姜濤、譚詠麟、黃日華、許廷鏗和吳若希等。日前，二人接受《名人雜誌》訪問，並分享創業的點滴。撰文：娛樂組 攝影：林賓尼

潘梓峰（右）和莫家淦聯同另一友人開設Pickleball球場，他們睇好這種人氣運動的發展前景。

潘梓峰與莫家淦相識多年，二人除曾在有線電視擔任主播，其後輾轉到TVB再做同事，更同是明星足球隊成員，並由譚詠麟率領下組成男團「老六兄弟」。幕前合作無數，而這次卻是他們首次攜手做生意，莫家淦透露最近潮流興打Pickleball，一位友人就突發奇想，希望把握商業時機做這一門生意 ，而當時他亦想再多找一位合夥人 ，於是就想起了潘梓峰，除了因為大家同樣熱愛運動，主要是對方之前亦搞過茶餐廳：「我見他有做開生意，又鍾意運動又啱傾，咁就一齊搞。」而他們三人由籌備到成事，僅用了一個多月，果然是打鐵趁熱。

分工互相配合

朋友間合夥創業容易出現磨擦，莫家淦與潘梓峰坦言大家各自有崗位，分工清晰，由於二人在娛樂圈工作時間不穩定，所以主要負責宣傳、接觸傳媒、獻計等工作，而日常事務則由拍檔友人負責，互相配合；如早前他們亦舉辦了「藝人明星挑戰賽」，召集了不少藝人、素人、朋友一起比賽，「我們會不斷搞多啲嘢，最緊要叫多些artist、KOL上來玩。」

二人趁着Pickleball熱潮開球場，更連隨開班授徒，極具生意眼光。

姜濤到他們的球場打波，並拍照留念，變相為球場炒熱人氣。

目標一年內回本

莫家淦直言市面Pickleball球場愈開愈多，競爭愈來愈大，所以把握時機，以最短時間極速成就這件事，他指開業過程順利，惟初期遇上的挑戰是用了很長時間睇場地，拍檔友人走遍港九新界睇場地，包括屯門、元朗、北角等，最終選址在觀塘，他謂：「香港最值錢就是空間，要做一個以空間來賺錢的生意是最辛苦的，每一格地方都是錢，寸金尺土，同埋合規格場地比較少，唔容易搵。而最大的挑戰就是研究那租金，那時候計了很久，目標希望一年內回本。」

熱愛運動的陳庭欣亦有來打波，順便為莫家淦和潘梓峰撐場。

同屬明星足球隊的前輩黃日華亦曾來球場打波，為二人撐場。

有信心長興

談到Pickleball吸引之處，二人均認為主要是容易上手，即使平日沒有做運動的習慣，甚至男女老幼都玩到。Pickleball極速崛起，他們對這門生意頗有信心，充滿憧憬，潘梓峰指出：「我們都望得幾遠，當然要做好這間先，真係做得好，希望可以在其他地區都有，相信這個運動會越來越普及。」莫家淦補充說：「據指奧運都有機會列為正式比賽項目，到時會變成一個Regular的運動。」

開班反應踴躍

二人續分享見解，指室內Pickleball球場在市面上有需求，舒適有冷氣適合上班一族，又可避免打風落雨等天氣影響，有一定優勢。除了提供場地外，他們更聘請了合資格的教練，課程設有初階、進階、「老友記」的恆常班，還組織專屬女性的「女士班」，一切計劃得非常貼心周到，並開心透露開班後反應踴躍，極速爆滿。另外，室內球場24小時開放，設有「貓頭鷹」時段，頗受歡迎，潘梓峰驚訝表示：「想不到幾多人鍾意夜晚來打波。」莫家淦則謂：「好似我們以前踢波咁，夜晚12點收工，場都熄晒燈，但來到這個場開返燈，俾個密碼你入嚟就搞掂。你見依家好多健身室都係24小時，係一樣道理。」

「校長」譚詠麟亦有來球場打波，以示支持。

ERROR隊長「肥仔」梁業亦追上Pickleball熱潮，特來球場練波。

姜濤現身撐場



提到MIRROR「人氣王」姜濤與肥仔（梁業）早前也來撐場，莫家淦透露原來是由陳俞希（Hailey）引線，「其實都好surprise，以前出去採訪時已經認識Hailey，有日她說要上來打波，叫我幫她hold個場；到那天晚上我正在工作時，她打來說『今晚我叫了姜濤過來』，我就話『咁突然』。」他續指當時接近「貓頭鷹」時間，所以整個場地都屬於他們，私隱度極高，而他的拍檔友人亦立即飛車返公司打點，「他說姜濤好Nice，所以邀請他影了張相，好開心，冇諗過share出來件事個輻射率係咁勁，咁多人講。」而好友陳庭欣、前輩譚詠麟、黃日華等也曾到訪，他們都感謝大家的支持。

歐美早已掀起Pickleball熱潮，連《哈利波特》女星愛瑪華生亦愛這項運動。

女歌手Kelly Rowland亦愛打Pickleball，數年前更參加CBS舉辦的「明星賽」。

Pickleball誕生與興起

Pickleball於1965年夏季在美國華盛頓州西雅圖的班布里奇島（Bainbridge Island），由Joel Pritchard、Bill Bell和Barney McCallum為解決家人無聊且缺乏羽毛球裝備而創造。它結合了網球、羽毛球和乒乓球的元素，使用木製或復合材料球拍，在羽毛球場地上使用帶孔塑料球進行對抗。這種新興運動在2000年代開始蓬勃發展，在美國等地大受歡迎，這股熱潮更漸漸直捲全球，並於2024巴黎奧運期間被列入示範賽項目。不少國際名人都是Pickleball迷，例如微軟創辦人比爾蓋茨、里安納度狄卡比奧、Justin Bieber等等。2022年CBS電視台舉行Pickleball名人賽，女星愛瑪華生和女歌手Kelly Rowland都有參加。