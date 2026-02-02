已故賭王何鴻燊孫女顏值掀熱議 何超盈女兒近照曝光有「學霸臉」？ 網民讚面相極好

已故賭王何鴻燊與四房梁安琪的長女何超盈（Sabrina），2019年與比自己小8年、哈佛學霸男友辛奇隆（Thomas）結婚，同年8月誕下女兒「荷包蛋」辛千覓（Audrey），生活變得低調，超盈一直對女兒非常保護，直至去年才開始與女兒一起參與慈善活動，今年初她亦曬出多張舉家旅行的張全家福，一家幸福滿瀉。早前何超盈又帶同女兒現身慈善晚宴，瞬間成為焦點。

名媛嚴紀雯身體力行

現為仁濟醫院董事局的第五副主席的名媛嚴紀雯，日前在IG分享與好友何超盈一起參與慈善活動的照片，並發文寫道：「2026慈善星輝仁濟夜，昨晚已圓滿舉行，今年以『人生劇本』為主題，透過人生電影院，細心聴說仁濟與受助人之間的故事，將他們人生的甜酸苦辣分享給社會各界，喚起了大家對他們的深切關懷。」她續說：「特別感謝每位慷慨解囊的善長，讓更多有需要幫助的人感受到來自社會的溫暖和愛。讓我們攜手同行，將這份愛心和關懷傳遞下去！！」

何超盈女兒小酒窩搶鏡

照片中可見，應好友嚴紀雯邀請出席的何超盈，當晚帶同女兒荷包蛋一起撐場，為慈善出一分力。而何超盈的女兒的顏值卻成了網民的焦點，被指長得一副「學霸」長相：「學霸臉！特別是理科生！」、「她女兒長了一張理科生臉」、「她女兒很耐看」、「女兒面相很好！」、「越大越靚女」等，而荷包蛋臉上有個小酒窩，十分可愛。

