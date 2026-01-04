Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

何超盈哈佛學霸老公罕現真身 舉家旅行晒溫馨全家福 辛奇隆曾被封哈爾濱之光

影視圈
更新時間：19:00 2026-01-04 HKT
發佈時間：19:00 2026-01-04 HKT

已故賭王何鴻燊與四房梁安琪的長女何超盈（Sabrina），2019年與比自己小8年、哈佛學霸男友辛奇隆（Thomas）結婚，同年8月誕下女兒「荷包蛋」辛千覓（Audrey），但她卻甚少分享家庭生活照片，直至去年才開始與女兒一起參與慈善活動，而老公辛奇隆亦甚少現身。近日何超盈罕有地晒出多張舉家到法國旅行的照片，更曝光了老公的近照，一家幸福滿瀉。

何超盈舉家溫馨遊巴黎 

不經不覺何超盈的女兒已經6歲，她亦趁着女兒學校假期，早前亦首次帶女兒到法國跨年旅行倒數。日前她在IG及小紅書分享了一條以「2026 - 巴黎跨年」為主題的影片，並發文寫道：「Pushkin  荷包蛋 第一次在巴黎」。影片中見到何超盈一家三口遊覽了多個著名景點，當中有巴黎鐵塔、巴黎聖母院等，還有帶女兒去了主題樂園遊玩，照片中看到一家三口玩得十分開心，其中一張照片更是在滿佈汽球的大堂手拖手在轉圈，場面極之溫馨。

相關閱讀：賭王千金何超盈於一場合大跳「祝賀舞」 卸下豪門光環變身「親民博士」 全場High爆

何超盈老公是「哈爾濱之光」

何超盈的老公辛奇隆於黑龍江哈爾濱出生，祖母是老師，父母是黑龍江的企業家。2015年在，辛奇隆在美國考試SAT獲得2260分佳績（滿分為2400分），同年更在TOEFL取得114分（滿分為120分），最終被哈佛大學取錄，並修讀心理學及神經科學，名符其實是一位學霸，因而有「哈爾濱之光」稱號。

相關閱讀：何超盈6歲女兒積極行善做「最年輕籌款者」 跳舞演出籌款媽媽感驕傲

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
美如樓有單位起火冒煙，火警中有居民由救護車送院。梁國峰攝
02:43
石硤尾邨火警釀1死8傷 單位發現男屍 逾270人疏散
突發
6小時前
5人家庭首派公屋彩虹邨 等10年重建換新樓 港媽心大心細 網民慫恿先上樓但切忌做一事｜Juicy叮
5人家庭首派公屋彩虹邨 等10年重建換新樓 港媽心大心細 網民慫恿先上樓但切忌做一事｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
連鎖冰室推「時光倒流價」$29早餐！有齊粉麵/火腿炒蛋/包/飲品 網民讚好︰希望多啲茶記仿效
連鎖冰室推「時光倒流價」$29早餐！有齊粉麵/火腿炒蛋/包/飲品 網民讚好︰希望多啲茶記仿效
飲食
7小時前
吳綺莉女兒吳卓林激罕開腔談成龍  一細節證雙方關係破冰  曾傳經濟拮据領免費食物
吳綺莉女兒吳卓林激罕開腔談成龍  一細節證雙方關係破冰  曾傳經濟拮据領免費食物
影視圈
2小時前
美軍突襲委內瑞拉，生擒馬杜羅夫婦。美聯社／法新社
01:31
空襲委內瑞拉︱美軍生擒馬杜羅計劃曾漏風聲？ 親信成CIA線人監視行蹤
即時國際
4小時前
萬千星輝頒獎典禮2025｜視后之爭添變數？宣萱一句留言引哄動 網民估佘詩曼勝數急增
萬千星輝頒獎典禮2025｜視后之爭添變數？宣萱一句留言引哄動 網民估佘詩曼勝數急增
影視圈
4小時前
謝賢「爺孫戀」前女友Coco脹爆罕現身  首回應2千萬掟煲費傳聞  分手7年大爆拍拖私隱
謝賢「爺孫戀」前女友Coco脹爆罕現身  首回應2千萬掟煲費傳聞  分手7年大爆拍拖私隱
影視圈
2026-01-03 14:30 HKT
粵車︱「FV」牌中港車涉違規裝警號閃燈 未貼通行許可證 運輸署：已轉執法部門跟進
粵車︱「FV」牌中港車涉違規裝警號閃燈 未貼通行許可證 運輸署：已轉執法部門跟進
社會
5小時前
曾志偉將卸任TVB總經理 《萬千星輝頒獎典禮2025》特設大獎致謝 傳神秘老友現身丨獨家
曾志偉將卸任TVB總經理 《萬千星輝頒獎典禮2025》特設大獎致謝 傳神秘老友現身丨獨家
影視圈
22小時前
尋秦記丨歐瑞偉續演「陶總管」  曾做劉德華替身當三級片男一  娶花旦太太女兒撞樣朱千雪
尋秦記丨歐瑞偉續演「陶總管」  曾做劉德華替身當三級片男一  娶花旦太太女兒撞樣朱千雪
影視圈
8小時前