何超盈哈佛學霸老公罕現真身 舉家旅行晒溫馨全家福 辛奇隆曾被封哈爾濱之光

已故賭王何鴻燊與四房梁安琪的長女何超盈（Sabrina），2019年與比自己小8年、哈佛學霸男友辛奇隆（Thomas）結婚，同年8月誕下女兒「荷包蛋」辛千覓（Audrey），但她卻甚少分享家庭生活照片，直至去年才開始與女兒一起參與慈善活動，而老公辛奇隆亦甚少現身。近日何超盈罕有地晒出多張舉家到法國旅行的照片，更曝光了老公的近照，一家幸福滿瀉。

何超盈舉家溫馨遊巴黎

不經不覺何超盈的女兒已經6歲，她亦趁着女兒學校假期，早前亦首次帶女兒到法國跨年旅行倒數。日前她在IG及小紅書分享了一條以「2026 - 巴黎跨年」為主題的影片，並發文寫道：「Pushkin 荷包蛋 第一次在巴黎」。影片中見到何超盈一家三口遊覽了多個著名景點，當中有巴黎鐵塔、巴黎聖母院等，還有帶女兒去了主題樂園遊玩，照片中看到一家三口玩得十分開心，其中一張照片更是在滿佈汽球的大堂手拖手在轉圈，場面極之溫馨。

何超盈老公是「哈爾濱之光」

何超盈的老公辛奇隆於黑龍江哈爾濱出生，祖母是老師，父母是黑龍江的企業家。2015年在，辛奇隆在美國考試SAT獲得2260分佳績（滿分為2400分），同年更在TOEFL取得114分（滿分為120分），最終被哈佛大學取錄，並修讀心理學及神經科學，名符其實是一位學霸，因而有「哈爾濱之光」稱號。

