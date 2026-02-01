Stanley邱士縉訂婚｜Stanley自幼喪父性格成熟  主題公園工作認識女友  34歲Alina身材火辣

MIRROR成員邱士縉（Stanley）與交往九年的女友李炘頤（Alina）宣布訂婚，這個喜訊讓粉絲們欣喜若狂。他們在各自的Instagram上分享了這個好消息，並宣告要「成為對方餘生的另一半」。自MIRROR走紅以來，多位成員陸續與長期伴侶分手，所謂的「MIRROR分手魔咒」甚囂塵上，而Stanley與Alina就成功打破魔咒；而二人識於微時，即使男方成為人氣男團的成員，二人仍能開花結果，甚為難得。。

二人經歷九年愛情長跑

現年35歲的Stanley，和Alina同樣有著舞蹈員背景。他們的故事始於大學時期，當時兩人一同在主題公園工作。雖然那時便已認識，但直到多年後因拍攝廣告重逢，愛火才真正點燃，並在一年後正式開始交往。他們的關係一直穩固且公開，兩人於2021年開始同居。

Alina李炘頤現年34歲

Stanley的女友Alina今年34歲，原名李靜蓮，同樣是舞蹈員出身，2016年參選ViuTV的選美節目《美選D.n.A》，晉身最後8強；而2020年，她再參加《全民造星III》，並獲得第7名。兩人同居之後不時在社交網公開甜蜜的戀愛生活，所以經常被催促結婚。

Stanley邱士縉一直視Alina為結婚對象

他們經常分享甜蜜的日常生活，Alina也曾公開表示希望與Stanley組織家庭，顯示結婚已在他們的計劃之中。為了保持愛情的新鮮感，這對情侶會特意安排旅行並為對方製造驚喜，例如最近他們就一起到韓國旅遊，期間被目擊舉止親密。

Stanley自幼喪父

在MIRROR團體中，Stanley因其成熟穩重、樂於照顧他人的個性，而被暱稱為「大表哥」。隊長Lokman也曾稱讚Stanley是個非常體貼和細心的人。Stanley將這歸因於他的成長背景——他自幼喪父，由哥哥一手帶大，因此視哥哥為榜樣。

Stanley變大表波

然而，憑藉自身的努力和鍛鍊，Stanley在一次演唱會上大秀結實肌肉，令人驚艷，從而贏得了一個新外號「大表波」（取其健碩身形諧音）。這次轉型讓他聲名大噪。雖然他持續發展演藝事業，逐漸將重心轉向戲劇，並在2022年首次擔綱男主角，但此刻，他對Alina堅定不移的愛，無疑成為了最引人注目的頭條新聞。

Stanley邱士縉力抗分手魔咒

自MIRROR出道後，隊中多位成員結束了他們的戀情，引發了粉絲對於「分手魔咒」的猜測。柳應廷（Jer）、Ian陳卓賢和楊樂文（Lokman）都先後跟女友分手，這使得Stanley和Alina成為MIRROR出道前至今唯一一對「元祖」情侶，最後更成功[訂婚，十分難得。

