Stanley聞姜濤轉會︰言之尚早 未聽過Alton有個同母異父家姐 Marf為慳錢搵男友影相

Stanley（邱士縉）、邱彥筒（Marf）、Lyman（香胤宅）及葛綽瑤今日到太古城出席宣傳活動。Marf於台上表示，正煩惱3月在麥花臣場館個人演唱會，要找那些朋友幫手，Stanley表示樂意擔任表現嘉賓，Marf︰「是否需要收錢！」

Tiger係「放飛機」嫌疑人

Ｍarf受訪時，問其演唱會要找免費幫手，可搵男友林家熙（Locker）？Marf稱經已找他為個唱作攝影記錄，「那我便能慳一點錢，雙方互相幫助，我幫他化妝，他幫我影相，（他的作品水準如何？）一開始找他工作時只是請食飯，有水準的便會付錢，不過是友情價！」Stanley大有同感地稱，影相這回事是每名男朋友的求生技能。

有傳姜濤約滿後，有意轉投其他公司？Stanley笑言：「終於問到我了！像AK所說『風穴來空』。我未有聽聞，也沒有跟姜濤談論，內部沒有任何消息關於這件事的；（合約）還有兩、三年時間，不用那麼緊張，言之過早。」問到可有其他公司向他招手？他笑稱「沒有」，「我不是英超球員，無法轉會。」此外，有傳前TVB藝員鍾煌（前名鍾文姚）是王智德（Alton）的同母異父姐姐，Stanley表示「不知道」，稱未聽Alton說過；隨即大讚Alton剛於星期日完成10公里跑賽事「好叻仔」，又估計Alton所指「放飛機」的兄弟是Tiger（邱傲然），「近排Tiger經常跑步，跑得好快，可能Tiger驚跑得快過Alton啦！」

另外，喜歡在網上購買日常用品的Marf指，愛買不同品牌的紙巾回家試驗，「家中塞滿了一櫃桶紙巾，我是紙巾狂！」至於Stanley的女友是否瘋狂網購之人？他大讚女友是慳家，「之前在日本機場，她在免稅店看上買一個手袋，她覺得家中已經有幾個手袋，不可衝動，她好叻！她經常對我說，叫我把錢交給她看管。（慳家女友娶得過？）我也是這樣想。」