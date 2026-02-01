28歲東張女神背心睡衣晒腿照流出 酒店房大解放 網民：你好像天使

曾參選2024年香港小姐的俞可程（Kanis），近年加入《東張西望》的表現十分亮眼，憑着甜美外貌及火辣身材，成功吸納不少宅男粉絲，成為新一代「東張女神」代表之一。過往經常在IG分享生活點滴的她，日前又晒出一輯睡衣「床照」，網民激讚靚女似天使。

俞可程散發女人味

上個月才迎來28歲的俞可程，在分享的性感靚相中簡單寫道：「Gooooooooood morning！」，照片中的她穿上一套淺藍色幼間條紋的蕾絲邊背心型睡衣及短褲，長直的秀髮披肩，展露出其招排甜美笑容，她以不同角度自拍，無意間晒出一雙長腿，其中一張以高角度的自拍照中，亦展露了其白滑大腿，散發出女人味。

俞可程仙氣十足

不少網民俞可程這輯性感靚相，都紛紛派心讚好，甚至留言讚她仙氣滿滿似天使：「你好像天使」、「仙女的感覺」、「派腳福利」、「太完美了」、「身材正到爆」、「索呀！」、「早安 靚靚程程」 等，但亦有網民讚留意她的腳趾：「靚腳趾」等。

