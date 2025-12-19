27歲「東張女神」自拍豐滿上圍大特寫  胸部掛滿晶瑩汗珠極誘人  嘴唇半張引網民暴動

現年27歲、因主持《東張西望》而人氣急升的「東張女神」俞可程，憑藉其甜美外貌與火辣身材，一直深受觀眾喜愛。曾參選香港小姐的她，近年已成為新一代的性感女神代表。向來不吝在社交平台分享生活點滴的她，近日上載了一系列在健身房拍攝的性感美照，大派福利，引發網民熱烈討論。

俞可程健身室性感放題

從俞可程分享的照片中可見，她紮起馬尾，專注於各種器械訓練。運動過後，她全身香汗淋漓，散發出健康的性感魅力。其中幾張照片，俞可程換上不同款式的運動裝，包括黑色運動內衣配短褲，以及淺藍色運動內衣，盡顯其玲瓏浮凸的好身材。

俞可程胸部大特寫極大膽

當中最大膽、最引人遐思的，莫過於一張由上而下拍攝的胸部大特寫。照片中，俞可程身穿淺色運動內衣，豐滿的上圍一覽無遺，而最吸睛的是她胸前和鎖骨上掛滿的晶瑩汗珠，畫面極具衝擊力。雖然未有完全露出臉龐，但微張的嘴唇，充滿無限誘惑，性感指數瞬間爆燈。

俞可程咬唇表情好挑逗

在另一張自拍中，俞可程面對鏡頭做出甜美又帶點挑逗的咬唇表情，濕潤的髮絲貼在臉頰，電力十足。她更換上一套粉紅色上衣配白色短裙的造型，在鏡前把玩秀髮，展現青春活潑的另一面。俞可程在帖文中語帶雙關地寫下：「This is why I’m hot (just feeling hot)」，風趣地形容自己運動後身體很熱，同時也充滿自信地展示自己的魅力。

