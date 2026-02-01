前TVB「傳奇女星」變女強人賺過億 低調為港姐亞軍慶生驚人凍齡 三孩之母從未曝光富豪老公

現年41歲前TVB女星楊秀惠，2019年與圈外男友葉世揚在海外結婚，其後在2020年宣布離巢，同年在馬來西亞宣布誕下女兒，2022年情人節公布誕下二女，去年2月再為老公誕下兒子。近年榮升商界女強人的楊秀惠，除了要照顧3個孩子之外，亦要打理其美容及教育生意，創業短短幾年生意額已突破1億，相當厲害。事業家庭兩忙的楊秀惠，日前終於抽到時間為兩位好姊妹周家蔚和李思欣補祝生日，三位靚太美貌依然！

楊秀惠為好姊妹慶祝生日

近日周家蔚在IG分享了為1張三姊妹的合照，並以英文寫道：「謝謝親愛的@vvyeo（楊秀惠）送的美味甜點！祝@szeyan_li（李思欣）生日快樂！也祝我生日快樂（雖然晚了一下）！有你們真是太幸福了。」照片中的三位靚太即使已年過40，同樣明艷照人，皮膚白淨緊緻，網民除了向兩位壽星女送生日祝福外，亦都大讚她們保養得宜。

楊秀惠選美冠軍

楊秀惠曾參加2003年《馬來西亞華裔小姐競選》，並贏得冠軍、「最上鏡小姐」、「完美體態小姐」、「清新可人小姐」和「優雅小姐」等五項殊榮，之後再出戰《2004年國際華裔小姐》，雖然最終五強止步，卻仍獲TVB賞識簽約成為旗下藝人，並參劇集演出處女作《赤沙印記@四葉草.2》、《野蠻奶奶大戰戈師奶》、《鬼同你OT》、《大帥哥》、《十八年後的終極告白》等。

楊秀惠老公身份背景成謎

感情事向來低調的楊秀惠，有傳當年曾經與孫耀威有一段情，之後亦跟億萬測量師之子麥偉汶拍過拖。其後楊秀惠在2019與圈外男友葉世揚結束7年愛情長跑，並在海外註冊結婚，但丈夫樣貌甚少曝光，身份背景成謎。有傳楊秀惠的老公是生於大富之家，家住在渣甸山。

