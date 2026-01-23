楊秀惠一腳踢湊仔女兼打理美容生意 向陳茵媺請教點樣一打三

楊秀惠（Vivien）及陳百祥夫婦昨晚（22日）出席「保良局周年慈善餐舞會」，久未在公開活動出現的楊秀惠，育有兩女一子，未有打算「封肚」。

對宏福苑世紀火災仍感心悒

Vivien專注照顧子女及打理美容生意，雖照顧小孩好忙，不夠時間休息，她倒是認為陪伴子女成長是一件開心事，笑說：「仔女啲功課係我教，每次都同自己講要有耐性慢慢教，因為佢哋仲細。」並指久久未有演出，「未有戲癮。」稱子女在家好少睇電視，並不知道母親是一位演員。談到可有帶埋子女約圈中媽媽級好友聚會？Vivien指會跟好友陳茵媺、余香凝及譚凱琪聚會，「大家嘅仔女年齡相近，不時約見面一齊玩。」續說：「陳茵媺有三個仔女，好忙，而家我都明白點解咁忙，所以經常會請教佢，時間要點樣分配。」

另外，提到大埔宏福苑發生火災，她捐款100萬支援災民，Vivien說：「希望幫到佢哋，雖然仔女太細未必知道發生乜事，我睇到新聞真係好心悒，盡自己能力，幫到就做。」