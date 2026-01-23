Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

楊秀惠一腳踢湊仔女兼打理美容生意 向陳茵媺請教點樣一打三

影視圈
更新時間：11:45 2026-01-23 HKT
發佈時間：11:45 2026-01-23 HKT

楊秀惠（Vivien）及陳百祥夫婦昨晚（22日）出席「保良局周年慈善餐舞會」，久未在公開活動出現的楊秀惠，育有兩女一子，未有打算「封肚」。

對宏福苑世紀火災仍感心悒

Vivien專注照顧子女及打理美容生意，雖照顧小孩好忙，不夠時間休息，她倒是認為陪伴子女成長是一件開心事，笑說：「仔女啲功課係我教，每次都同自己講要有耐性慢慢教，因為佢哋仲細。」並指久久未有演出，「未有戲癮。」稱子女在家好少睇電視，並不知道母親是一位演員。談到可有帶埋子女約圈中媽媽級好友聚會？Vivien指會跟好友陳茵媺、余香凝及譚凱琪聚會，「大家嘅仔女年齡相近，不時約見面一齊玩。」續說：「陳茵媺有三個仔女，好忙，而家我都明白點解咁忙，所以經常會請教佢，時間要點樣分配。」

另外，提到大埔宏福苑發生火災，她捐款100萬支援災民，Vivien說：「希望幫到佢哋，雖然仔女太細未必知道發生乜事，我睇到新聞真係好心悒，盡自己能力，幫到就做。」

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
前萬事達卡高層轉行送外賣 每周收入僅數百元 揭中年失業悲歌「經驗讓我學會謙卑」
前萬事達卡高層轉行送外賣 每周收入僅數百元 揭中年失業悲歌「經驗讓我學會謙卑」
投資理財
22小時前
長者咭推「智方便」電子版！3步驟免費申請 出示手機即享130+食買玩/交通優惠
長者咭推「智方便」電子版！3步驟免費申請 出示手機即享130+食買玩/交通優惠
生活百科
23小時前
本地老牌旅行社遷深圳 月慳近20萬租金 讚羅湖商廈聚集同行「具協同效應」
本地老牌旅行社遷深圳 月慳近20萬租金 讚羅湖商廈聚集同行「具協同效應」
樓市動向
2026-01-22 11:46 HKT
01:48
財政預算案2026懶人包︱幾時公布？會否派錢？即睇免稅額/消費券/長者福利等各方建議
社會
2026-01-22 07:00 HKT
港人發現杜絕可疑來電妙法！活用Android手機1功能 實測2個月稱「基本冇再收過詐騙電話」 即睇分享教學！
港人發現杜絕可疑來電妙法！活用Android手機1功能 實測2個月「基本冇再收過詐騙電話」（附教學）
生活百科
20小時前
最新畫面曝光！網紅師傅裝修鑿穿樓板 屋宇署：已勒令停工 擬檢控涉事承建商｜Juicy叮
最新畫面曝光！網紅裝修師傅鑿穿樓板 屋宇署：已勒令停工 擬檢控涉事承建商｜Juicy叮
時事熱話
21小時前
禦寒大法｜平民版「Gore-Tex防寒外套」爆紅 必學玉米式穿搭法保暖應對濕冷天氣
食用安全
19小時前
教育及職業博覽2026 掌握未來發展趨勢 開創夢想生涯路
活動資訊
2026-01-19 08:00 HKT
鍾鎮濤章小蕙30歲女兒高調公開戀情 一動作證極甜蜜黐纏 生母早前曾力數阿B
鍾鎮濤章小蕙30歲女兒高調公開戀情 一動作證極甜蜜黐纏 生母早前曾力數阿B
影視圈
20小時前
大棋盤｜高官換人時機微妙 政界競猜接班人選
大棋盤｜高官換人時機微妙 政界競猜接班人選
政情
3小時前