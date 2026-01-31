王祖賢59歲生日高調「回歸」首拍Vlog揭開神秘面紗 真面目曝光網民驚呼：私下竟是這樣

58歲王祖賢自2004年拍完電影《美麗上海》後，開始淡出幕前，並移居加拿大生活，近年更在當地開設艾灸養生會館。王祖賢繼早前突然開設帳號進駐「快手平台」，更罕有地以真面目見人，拍片送上賀年祝福後，在59歲生日當天再送給粉絲們一份大禮，進駐小紅書兼發布了首支Vlog，揭開了她神秘生活的面紗！

王祖賢高調以「生活的分享者」歸來

王祖賢近日一反常態，先後開通了快手、抖音帳號，在59歲生日（1月31日）當天，以「大家好，我是王祖賢，好久不見」為題，正式進駐小紅書！王祖賢感性發文，解釋自己並非以演員身份，而是作為一個「生活的分享者」歸來，希望能與粉絲分享她走過的街角、經營艾灸館的日常，甚至是情緒起伏時安頓自己的小方法，女神的真誠告白，瞬間融化了無數粉絲的心。

王祖賢59歲生活望保持平常心

王祖賢是90年代影迷心目中永遠的女神，息影多年後一直在加拿大過著低調的禮佛生活，但不時有粉絲巧遇王祖賢並貼上近照。近日王祖賢高調現身，在小紅書撰文分享近年的生活：「這些年的日子，過得安靜也充實。我一直在摸索屬於自己的生活節奏：經營一家小小的艾灸館，幫助有緣的人感受溫暖，和大家一起在艾葉燃燒的草本香氣中找到平靜的內心。其餘時刻會陪陪我的小狗，養花、走路。時間讓我越發相信，最珍貴的即是當下。 所以我來到這裏，不是作為一個演員，而是作為一個生活的分享者。我想和你們分享我走過的街角、上班的小日常、或是情緒起伏時安頓自己的小方法……生活不止有光鮮的時刻，其他平凡的、細碎的、甚至有點『糟心』的瞬間，才構成真實的我，記錄本身就是一種幸福～ 59歲這天，我還是希望自己能夠一直保持這份『平常心』，保持熱愛、保持感恩。無論何時，都需要不斷學習『如何愛（艾）自己』。 在未來的日子裏，我會在這裏分享我的生活，和你們在評論區聊聊天，當然也期待在這裏聽到你們的故事！ 拜拜下次見。」

王祖賢私底下率真可愛的真性情

生日當天，王祖賢更驚喜上傳了首支Vlog，記錄了她月初到從加拿大到矽谷出差的片段：「第一次嘗試拍vlog，快過年啦，先祝大家新年快樂，馬到成功！ 我很希望把祝福給你們，大家有甚麼想看的可以留言告訴我哦。」影片中，王祖賢打扮休閒、化著淡妝，美貌依然驚人，最讓網民津津樂道的是，當她看中一顆要價3.9美元的巧克力時，竟轉頭向友人可愛地「撒嬌」求請客，展現出與昔日銀幕形象截然不同的「反差萌」，盡顯私底下率真可愛的真性情！粉絲紛紛留言大讚：「女神太可愛了！」、「這才是真實的祖賢！」王祖賢的連番舉動掀起了一股懷舊熱潮，雖然有部分網民一度懷疑帳號的真實性，但官方認證的「藍勾勾」證實了這就是女神本人。粉絲們紛紛湧入留言區，歡迎這位永遠的「聶小倩」歸來並熱情地表示：「姐姐新年快樂！」、「終於等到妳了！」、「想看更多妳的生活分享！」

