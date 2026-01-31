Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

鍾柔美着穿窿褲蒲頭再試水溫 網民唔BUY繼續翻舊帳」：今日係咪A0狀態

影視圈
更新時間：17:30 2026-01-31 HKT
發佈時間：17:30 2026-01-31 HKT

現年19歲、童星出身的「聲夢小花」鍾柔美（Yumi），去年底因錯手在IG分享被緋聞男友劉展霆（Eden）從後攬實兼親吻短片後，當時她解釋是在玩「真心話大冒險」，強調自己冇拍拖仍是「A0」，後來被網民繼續狙擊，在Threads瘋傳多張疑似鍾柔美中學時期與多位男友合照，當日有又攬又錫的激吻相，結果A0人設崩壞。鍾柔美近日又再蒲頭試水溫，昨日（30日）在IG上載一條健身影片，塑造健康形象，為自己洗底！ 

鍾柔美素顏做運動

影片中的鍾柔美素顏上陣，先後去跑步、拉筋、玩健身器材，以及跳舞等，她在片中表示：「今日帶大家同我一齊做Gym，跑步喇，我每次都跑20至30分鐘左右，嘩，出好多汗呀，我依家就同大家一齊拉筋，因為平時自己都成日跳舞，所以拉筋係非常緊要。」她續說：「每次做完運動心情都舒服，最近都好鍾意嘗試一啲唔同嘅嘢，希望大家鍾意我做運動嘅分享啦！」她亦發文寫道：「新一年繼續進步。」

相關閱讀：鍾柔美男女關係複雜  《東周刊》獨家直擊騷玉腿餵生果  絕密校園生活揭秘

鍾柔美被網民繼續狙擊

不少粉絲都紛紛留言為鍾柔美加油，但有眼利網民卻發現她在拉筋時，發現她的運動緊身褲原來穿了一個小窿。此外亦有部分網民卻「翻舊帳 」，並留言揶揄鍾柔美：「黑眼圈大到咁，記得唔好縱慾過度」、「柔美姐今日係咪A0狀態？」、「A0美面皮又厚咗」、「見有咁多like，相信以後有人提A0，都會諗起Yumi，就好似尋秦記就諗起古天樂一樣，都算係一種成就喎」等。

相關閱讀：藝人真面目大揭秘 網民熱議「最有禮貌及無禮貌藝人」鍾柔美鍾嘉欣齊上榜 張曼玉任達華獲讚

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
長者平價北上路線爆紅！$2旺角直達深圳皇崗口岸 神速不用1小時
長者樂悠咭平價北上路線！$2旺角直達深圳皇崗口岸 神速不用1小時
生活百科
2026-01-30 14:26 HKT
電視界「最苦命肥仔」翻身做老闆  內地連開3麵店新造型脫胎換骨  曾失婚戶口得40蚊欲輕生
電視界「最苦命肥仔」翻身做老闆  內地連開3麵店新造型脫胎換骨  曾失婚戶口得40蚊欲輕生
影視圈
9小時前
黃金白銀史詩式暴瀉 單日洗倉大跌36% 三大因素致跌勢加劇 「續為過山車行情做準備」
黃金白銀史詩式暴瀉 單日洗倉大跌36% 三大因素致跌勢加劇 「續為過山車行情做準備」
投資理財
7小時前
黃埔天地「幸福緣定桃花園」 新春多元活動吸人流
活動資訊
2026-01-28 18:44 HKT
02:26
上環日圓劫案｜周一鳴：6人被捕 一名日籍漢充當內應 起回部分贓款
突發
6小時前
TVB上位小生富貴老婆宣布懷孕 新婚不足3月籌備婚禮時已有喜：係上天嘅禮物
TVB上位小生富貴老婆宣布懷孕 新婚不足3月籌備婚禮時已有喜：係上天嘅禮物
影視圈
2026-01-30 15:29 HKT
$200多元棄地上 黃竹坑商場有錢無人執 憂「跌錢黨」設陷阱？ 路人反應震碎網民三觀｜Juicy叮
$200多元棄地上 黃竹坑商場有錢無人執 憂「跌錢黨」設陷阱？ 路人反應震碎網民三觀｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
昔日「EYT三小花」驚變「老太」？臉色蠟黃外貌難以識別 網民反應兩極：怎麼混上血了
昔日「EYT三小花」驚變「老太」？臉色蠟黃外貌難以識別 網民反應兩極：怎麼混上血了
影視圈
8小時前
油缸車與巴士相撞。網上圖片
秀茂坪九巴與油缸車相撞 3人受傷　巴士下層損毀嚴重
突發
5小時前
美已婚女老師與17歲男生不倫戀 趁夫打獵邀回家激戰 法庭咁判
即時國際
14小時前