鍾柔美着穿窿褲蒲頭再試水溫 網民唔BUY繼續翻舊帳」：今日係咪A0狀態

現年19歲、童星出身的「聲夢小花」鍾柔美（Yumi），去年底因錯手在IG分享被緋聞男友劉展霆（Eden）從後攬實兼親吻短片後，當時她解釋是在玩「真心話大冒險」，強調自己冇拍拖仍是「A0」，後來被網民繼續狙擊，在Threads瘋傳多張疑似鍾柔美中學時期與多位男友合照，當日有又攬又錫的激吻相，結果A0人設崩壞。鍾柔美近日又再蒲頭試水溫，昨日（30日）在IG上載一條健身影片，塑造健康形象，為自己洗底！

鍾柔美素顏做運動

影片中的鍾柔美素顏上陣，先後去跑步、拉筋、玩健身器材，以及跳舞等，她在片中表示：「今日帶大家同我一齊做Gym，跑步喇，我每次都跑20至30分鐘左右，嘩，出好多汗呀，我依家就同大家一齊拉筋，因為平時自己都成日跳舞，所以拉筋係非常緊要。」她續說：「每次做完運動心情都舒服，最近都好鍾意嘗試一啲唔同嘅嘢，希望大家鍾意我做運動嘅分享啦！」她亦發文寫道：「新一年繼續進步。」

相關閱讀：鍾柔美男女關係複雜 《東周刊》獨家直擊騷玉腿餵生果 絕密校園生活揭秘

鍾柔美被網民繼續狙擊

不少粉絲都紛紛留言為鍾柔美加油，但有眼利網民卻發現她在拉筋時，發現她的運動緊身褲原來穿了一個小窿。此外亦有部分網民卻「翻舊帳 」，並留言揶揄鍾柔美：「黑眼圈大到咁，記得唔好縱慾過度」、「柔美姐今日係咪A0狀態？」、「A0美面皮又厚咗」、「見有咁多like，相信以後有人提A0，都會諗起Yumi，就好似尋秦記就諗起古天樂一樣，都算係一種成就喎」等。

相關閱讀：藝人真面目大揭秘 網民熱議「最有禮貌及無禮貌藝人」鍾柔美鍾嘉欣齊上榜 張曼玉任達華獲讚