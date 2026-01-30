60歲TVB「御用衰阿媽」被八旬母催婚「仲後生可以生B」  單身多年自封老太婆：點化妝都有皺紋

現年60歲的前亞姐季軍楊玉梅（Strawberry），早前替TVB拍下不少劇集如《十月初五的月光》、《特技人》等演「壞母親」，令人留下深刻印象，是圈中著名的「凍齡美魔女」。除了演藝事業，她早於2000年便進軍商界，據悉旗下飲食王國擁有多達24間分店，堪稱圈中的「隱形富婆」。然而，這位外人眼中的黃金盛女，近日卻在社交網上載自拍影片，自封是「皮鬆肉垮」的「老太婆」，不過其現年80歲的母親卻持完全相反意見，甚至語出驚人地催促女兒生兒育女！

楊玉梅自嘲又老又殘

楊玉梅近日上載了一段穿著粉紅色睡衣、戴著可愛頭箍的影片，片中的她神情落寞，充滿自嘲意味。她在畫面中貼滿了負面標籤，包括直指自己「皮又鬆又垮」、「再化妝也有皺紋」，更狠批自己是「老太婆」。對於自己「60歲未婚未育」的現狀，她似乎感到相當無力，寫道：「甚麼年齡做甚麼事」、「裝給誰看呢」，並配上流行的網絡金句「請攻擊我最薄弱的地方」，將自己外型和現狀上的「缺點」盡數列出。

楊玉梅被八旬母催婚生仔

雖然楊玉梅自覺已老，但在媽媽眼中，女兒永遠年輕。楊玉梅隨後發布了另一段與母親的逛街影片，標題為「80歲媽媽催婚60歲的我」。影片一開始，楊玉梅便向鏡頭報數：「媽媽今年2026年（亦有可能指20至26歲心境）啦，我60歲囉！」隨即向母親撒嬌喊老。沒想到80歲的楊媽媽中氣十足地反駁：「你老？我覺得自己都唔老，我都八十幾歲囉！」楊媽媽更語出驚人地鼓勵愛女：「阿女呀，你仲咁後生，都可以生個仔同埋個女喎！」認為60歲的女兒依然有心有力，令楊玉梅聽後哭笑不得。

楊玉梅母擔心女兒冇人冚被斟水

楊玉梅聞言即表示自己比較喜歡狗，不想生B。愛女心切的楊媽媽即時開啟「說教模式」，直言擔心女兒老來無依：「你老咗邊個服侍你呀？狗呀？」楊媽媽更精闢地指出狗狗的局限：「你老咗（隻狗）冇人同你冚被、斟水㗎！」

楊玉梅被母催婚40年

楊媽媽更在片中大爆自己的「催婚血淚史」，指自己從女兒20歲開始催婚，催到30歲、40歲，如今眼見女兒已屆花甲之年，她無奈地說：「我依家放棄你啦！」楊玉梅反問不結婚有何好擔心，楊媽媽雖然嘴上說「放棄」，但心底仍覺得有一個完整的家庭比較好，不過亦表明不會怪責女兒。

