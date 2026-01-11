60歲「圈中隱形富婆」罕談不生不育  香港生活逼人不敢結婚生子？選美出身投身飲食業擁24分店

現年60歲的前亞洲小姐季軍楊玉梅，當年選美更摘下「最上鏡小姐」。雖然近年在螢光幕前作品不多，但其凍齡美貌與優雅氣質，總能給觀眾留下深刻印象。從她近日發布的影片及照片可見，她身穿黑白間條上衣，打扮精緻，皮膚白皙緊緻，完全看不出已屆花甲之年，狀態極佳，美艷如昔。

楊玉梅因香港物價高而不婚不育？

然而，這位美魔女至今依然單身，不婚不育。近日，她在社交平台上傳影片，以「唔結婚又唔生仔喺香港一年要用幾多錢呀？」為題，詳細拆解在香港的單身生活開銷，坦言高昂的物價讓她對婚姻和生育望而卻步。

楊玉梅：單身香港人年花40萬

影片中，楊玉梅以自身為例，計算每日餐費、交通費，以及最驚人的住房開銷。她指出，一個普通的開放式單位月租便要1萬5千至2萬港元，加上日常飲食等基本開銷，一個單身人士「精打細算」下，一年花費竟高達40萬港元。她對著鏡頭擺出求饒手勢，大嘆：「所以我呢...我唔敢結婚唔敢生仔呀！」

楊玉梅為圈中隱形富婆

不過，楊玉梅真的被金錢問題困擾嗎？事實上，她除了演藝事業外，早在2000年便投身商界，在飲食業大展拳腳，據悉旗下餐廳集團擁有多達24間分店，是圈中名副其實的「隱形富婆」。她本人也曾坦言，如今拍戲並非為了金錢，而是追求滿足感。由此可見，楊玉梅將不婚不育歸因於香港物價，或許只是幽默的托詞，背後可能有更多個人事業或生活品質上的考量，金錢相信並非她作此決定的主要因素。

