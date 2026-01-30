前《東張》女神家庭生活出現衝擊？因一事心情難明朗 棄近7萬政府工殺入政界學界成就非凡

曾因勇闖「曱甴屋」而被網民大讚的前《東張》女神黃穎君（Burmie）在2022年離開TVB後，曾轉跑道加入政府成為民政事務局媒體主任，月薪達港幣$67,295，接着黃穎君毅然放棄政府工，成為武漢市港區政協委員，更成為國安法導師，去年12月又再度挑戰新領域，加入香港浸會大學（HKBU），擔任大學合作發展處高級經理。

黃穎君家庭生活出現衝擊

黃穎君不單在工作上遇上新挑戰，家庭生活同樣出現衝擊，昨日（29日）黃穎君在IG貼上黑白相並說：「這一兩年，家中長輩相繼離世，心情確實難以十分明朗。爺爺離開後，嫲嫲也隨他而去，今天所有手續及儀式都完成了，他們安放在一個非常開揚寧靜的環境。」

黃穎君近年家中長輩相繼離去

相中看到黃穎君身穿畢業袍與爺爺嫲嫲合照，可惜兩人近年相繼離去，黃穎君心情當然難以放下：「這張十多年前拍下的照片，那時我是家裡第一個大學生，爺爺嫲嫲臉上驕傲的笑意藏都藏不住。看著他們走過這下半生，也令我思考一下，待我遲暮之年，會是怎樣呢？仍是這樣奮不顧身地投入工作？還是只想追求快活人生？一路好走，一切隨風，去到沒有痛苦的地方，你們的愛，我會永遠珍藏。」黃穎君曾經表示因為要為養家還債而加入娛樂圈，在大學期間，有一天從事製衣生意的父母致電她，指因錯信朋友而導致生意失敗並要破產。

黃穎君因要養家兼還債而加入娛樂圈

為了交大學學費兼替屋企還債，黃穎君曾一周補習補足7天，還兼職做客戶服務員及派傳單，最高峰時，曾經一日打7份工，最後她選擇進入娛樂圈，希望可以名成利就。黃穎君曾參選2012年《香港小姐競選》，當年戰況非常激烈，有張名雅、黃心穎、朱千雪、岑杏賢、湯洛雯等等，不過黃穎君在20強被淘汰，後來簽約TVB拍劇，最令人印象深刻的是《降魔的》中飾演「龍貓嫂」。黃穎君在2019年2月加入《東張西望》成為外景主持之一，她曾說：「我相信很多事都是累積而成，好像我出了哲學書，可能因為這樣令《東張》的監製認識了我。很多事有規劃時不一定會成功，反而是裝備好自己，我演完戲就一定會回看演出，學習如何完善自己，因為機會是留給有準備的人。而且在興趣上努力發光發亮，總有一天會吸引到人了解你的才能。」

