TVB「五億駙馬」平民店開餐樣子蒼老？容貌大變鬚根盡現  曾於劇集露股展Fit爆身型

影視圈
更新時間：16:06 2026-01-30 HKT
發佈時間：16:06 2026-01-30 HKT

現年45歲的TVB實力派演員黎諾懿，一向以其高大俊朗的外型及時尚品味見稱。然而，近日有網民在社交平台分享於平民餐廳捕獲他的照片，其私下極度隨意的「頹爆」狀態，與幕前神采飛揚的形象形成巨大反差，引起網民熱議。

黎諾懿被封「五億駙馬」

黎諾懿自2014年與家境富裕的前港姐李潔瑩結婚後，雖被封為「五億駙馬」，但他反而更積極投入工作，在演藝事業上不斷尋求突破。近年，他除了演員身份，更涉足監製、綜藝及飲食節目主持，甚至成為KOL，事業發展得有聲有色。在家庭方面，他與太太育有兩子，一家四口生活美滿，經常在社交媒體分享幸福點滴。

相關閱讀：黎諾懿兩子豪宅內演奏有人倒地！4歲細仔騷擾阿哥 8級鋼琴高手「小春雞」咁解決？

黎諾懿於平民餐廳開餐

但黎諾懿近日卻被網民捕捉到截然不同的一面，根據網民分享的相片，黎諾懿當時正與一名長髮女性（疑為其太太李潔瑩）在一間普通食肆用餐。從照片中可見，黎諾懿打扮相當隨意，僅穿著一件白色底衫，外搭黑色羽絨背心。

黎諾懿最新狀態極頹

更引人注目的是他的狀態，相片中的他頭髮顯得有些扁塌，臉上未經打理，鬚根清晰可見，神情略帶疲態，低頭望著前方。這與他在劇集《婚後事》中突破性露股演出的健碩形象，或是平時擔任節目主持時的幽默靚仔模樣，判若兩人。

網民驚呼認不出黎諾懿

照片曝光後，不少網民驚呼「完全認不出來」，認為他私下的模樣與幕前相差甚遠。有留言指出：「在死亡燈光再加頭頂角度，感覺好老」、「好像老了很多，還是因為沒有化妝？」不過，也有粉絲認為，黎諾懿近年事業瓣數多多，除了幕前演出，還要兼顧家庭，照顧兩個兒子，相信私下難免會顯露疲態，認為這才是他最真實的休息狀態。

相關閱讀：婚後事丨黎諾懿背部全裸露股被刪絕密片曝光！與賴慰玲鴛鴦浸浴 睇到網民面紅耳熱

黎諾懿《婚後事》超激絕密片段流出：

