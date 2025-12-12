黎諾懿兩子豪宅內演奏有人倒地！4歲細仔騷擾阿哥 8級鋼琴高手「小春雞」咁解決？

現年45歲的黎諾懿，2014年與前港姐李潔瑩結婚，先後誕下兩個兒子，分別是現年8歲的大仔黎峰睿「小春雞」，以及剛剛4歲的細仔黎奕辰「小冬牛」，一家四口生活美滿！黎諾懿日前在IG分享兩子在豪宅內表演四手聯彈的影片，兩兄弟各有各彈，十分搞笑！

黎諾懿：莫札特碰上貝多芬

黎諾懿配上文字寫道：「當莫札特碰上貝多芬。傳說中的四手聯彈。」在影片中，見到小春雞坐在鋼琴前專注彈奏莫札特的《土耳其進行曲》，並投入在音樂世界中，而站在旁邊的細佬小冬牛亦「亂入」跟着哥哥彈奏，期間更越彈越投入，越陣越起勁，最後更興奮得跌埋落地，不過小冬牛好快又爬起來，繼續跟哥哥「合奏」。一直專心演奏的小春雞，完全未有受到細佬「亂入」而影響節奏，全程投入彈奏，直至完成最後一粒音，才望向鏡頭展露出可愛笑容。不少民更大讚小春雞叻仔：「哥哥好勁，一直無被影響」、「未來音樂界的新星」、「哥哥好厲害」、「其實最開心係見到兩兄弟咁和睦，哥哥一啲都唔覺得弟弟騷擾，好兄弟」、「哥哥好叻」、「哥哥專注力好強」等。

小春雞獲封音樂神童

其實年紀小小的小春雞音樂天份早已展露無遺，在6歲時首次參加鋼琴比賽獲得冠軍，實力備受肯定。黎諾懿早前透露小春雞曾在逾千人面前表演都絕不怯場，今年已考獲8級鋼琴，因而有被網民封他為「音樂神童」。而細佬「小冬牛」，於今年10月亦開始學習鋼琴。

