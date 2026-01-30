披頭四4部曲主角首批型相出土 同步上映被喻為電影界馬拉松

《007：鬼影帝國》導演森文迪斯（Sam Mendes）執導的英國殿堂級樂隊披頭四的4部曲電影《The Beatles — A Four-Film Cinematic Event》，首批劇照昨日以明信片形式於利物浦表演藝術學院（LIPA）驚喜曝光，這系列破天荒分拆成4部獨立電影、分別從4位成員視角出發的傳記片，正式揭開神秘面紗。

家屬授權全力支持

「披頭四」成員保羅麥卡尼（Paul McCartney）將由《哈姆尼特》保羅麥斯卡（Paul Mescal）飾演，《皇家特工：第一任務》Harris Dickinson飾演約翰連儂（John Lennon）、《伊利舍林的女妖》Barry Keoghan飾演靈高史達（Ringo Starr），以及《怪奇物語》Joseph Quinn扮演佐治夏里遜（George Harrison）。配角陣容同樣星光熠熠。《小婦人》茜爾莎羅倫（Saoirse Ronan）將飾演 Linda McCartney、金球視后澤井杏奈扮演小野洋子、《性愛自修室》Aimee Lou Wood 飾演Pattie Boyd，而James Norton則飾演傳奇經理人Brian Epstein。

導演森文迪斯形容此項目為「電影界的馬拉松式體驗」，4部影片將於2028年4月同步上映。製作團隊更史無前例獲得披頭四成員及其家屬授權全部音樂及生平版權，力求還原「利物浦四子」從崛起到解散的傳奇故事。