閻奕格好勝心強幾乎逼瘋自己 棄傳統孖好友小島辦婚禮｜專訪

影視圈
更新時間：10:15 2026-01-30 HKT
發佈時間：10:15 2026-01-30 HKT

閻奕格與合作10年的唱片公司完約後，當上獨立歌手，回想過往抱好勝心態致出現負面情緒，直至突然想通了，自覺盡力便無悔，成績等其他方面則交由命運安排。另外拍拖多年的她稱不排除隨時結婚的可能。撰文︰鍾舜英、攝影︰羅安強、場地︰Hotel Pravo Hong Kong

忘掉了初心

35歲的閻奕格在台灣發展多年，成績方面，她形容︰「10年前問我，一定答有空間進步，會做更多作品，望成績越來越好。」她現在明言︰「當我太好勝，就會忘掉熱愛音樂的初心，太想去到某個位置時，音樂本質就變了！《超級星光大道》後，我好勝，要推自己去極限，心態不健康，逼到自己好癲。長大了，看淡了，我的音樂可以鼓勵到粉絲，這就足夠！」

閻奕格在北京出生，新加坡成長，後移居香港再赴美讀大學，畢業後到台北發展。
閻奕格放下心好勝心，豁然開朗。
閻奕格曾經忘掉了音樂創作的初心。
閻奕格剛完成「逃生出口」上海站巡演。
專輯遇滑鐵盧

問閻奕格自覺欠缺些甚麼？她笑指若能回答，便已達到另一層次，「有時就真的是運氣。」續說︰「至少我對得起自己，經已盡力做到最好，其餘的就交給命運。」她進一步解釋，2024年學懂「放下」，「2023年推出第3張專輯《Changing Room》，當時付出了所有，掏空了自己，幻想該會有些成績？去到最後……真的有點難……開始自我懷疑。看開了之後這年半，對音樂，我能大聲說沒有後悔！」成為獨立歌手後推出第一首歌《戒不掉你的愛》，曲風搖滾爽快，她稱希望同時擁有流行歌手、搖滾歌手兩個身份︰「我有一顆組樂隊的心！盼望有機會以樂隊歌手身份在台上演出。」

閻奕格在2024年學習「放下」。
閻奕格追求完美主義，差點把自己逼瘋。
閻奕格早年揚威台灣《超級星光大道》，左為母親熊岳。
小島成婚

已屆適婚年齡的閻奕格，與男友拍拖逾5年，問有結婚可能？她說︰「永遠不要說不可能，別人說結婚是一時衝動，可能我有這衝動，若日後結婚，或與好友以小組形式去一個地方度假辦婚禮，我不想傳統地去做這件事。」

閻奕格與男友拍拖逾5年。
閻奕格合體Marz23，把《戒不掉你的愛》唱得像愛情廝殺！
閻奕格成為獨立歌手後推出第一首歌。
