Brian學緊寫揮春︰下次挑戰抑鬱 「蝴蝶效應」帶挈新頻道搵古天樂傾食

香港Hip-hop組合廿四味成員之一的Brian（李凱賢）今日（29日）出席電動車品牌活動。早前Brian接受訪問時搞笑指中文字「蝴蝶」筆劃「多到畫符連鬼都嚇走」，「銅鑼灣」的筆劃「多到起樓」而成為熱話。Brian明言有拍片在社交網分享自己識寫「蝴蝶」、「銅鑼灣」。

廿四味6月開騷

Brian續說：「好多朋友叫我寫揮春，我要學寫新年說話，又有人傳訊息嚟『抑鬱』兩個字，叫我不如學寫呢個啦！嘩，咁多筆劃，等我學埋要寫嘅嘢先！」

Brain被稱為Hip-hop界滑板教父，其經營的滑板店最近搬到銅鑼灣地舖，他指由1999年經營樓上滑板店，一直想搬到地鋪發展。談到市道不佳，他明言相信香港經濟，「我而家一星期都玩滑板三、四次，但唔會跳樓梯，都係玩平地。太太本身有跳舞，都好明白，好支持我。」Brain笑指囡囡未有跟他學玩滑板，「反而阿女識自彈自唱，又會創作歌曲，我會支持。」

談到音樂工作，Brain透露廿四味將會出歌，六月開騷，稍後他會主理網上頻道分享美食，「呢個頻道我會介紹香港好食又好正嘅嘢！如果外國有好正嘢食，都會計劃周圍拍。」問他是否在網台節目分享某名店燒鵝、叉燒食評而大受歡迎，萌生經營頻道想法？Brain直言有朋友接洽他，雙方理念一致一拍即合。問到可會邀請嘉賓？他笑言︰「一定會請廿四味成員！（請埋老闆古天樂？）好快會知啦！」