MIRROR網上見面會劇透12月開騷 AL同家人旅行嗌感動 Jeremy投訴Stanley滑雪丟低隊友

MIRROR成員Anson Lo、Stanley、Jeremy昨日在《Hi MIRO！See You Zoom！》網上見面會同粉絲互動，三子預告MIRROR今年動向，除了3月、5月在麥花臣場館舉行《Hi MIRO！2026 Garden Party》之外，新一年有更多合體項目包括團綜、多首團歌及今年12月的演唱會。

MIRROR於12月開騷

三子分享工作近況及新一年的願望，Anson Lo大談即將舉行的《KINGDOM》簽唱會，是首次舉行個人簽唱會，會唱兩首歌，同時談到同家人去旅行的點滴，他指上一次與家人旅行是多年前，十分珍惜同家人相處的時光，旅途上大表感動。

Stanley和Jeremy則分享到二世古滑雪之旅的趣事，Jeremy投訴Stanley只負責揸車，載他到雪場，沒有教他滑雪及照顧他，踢爆Stanley其實已有滑雪教練牌；Stanley提及劇集《日落下的彩虹》已煞科，將在2至3月拍新劇及電影。Jeremy亦談到近日推出的新歌《沒人看見的星》及呼籲收看綜藝節目《骰界》，兩人又神秘透露將合作。

此外，三人預告MIRROR 2026年的未來動向，提到《Hi MIRO！2026 Garden Party》將於3月26至30號、5月6至10號在麥花臣場館舉行，大會設有12人的專屬粉絲見面派對，同時提醒粉絲在1月30號前成為MIRO一分子，參與見面派對，與MIRROR見面齊齊玩！三人又大談MIRROR新一年會合體項目，包括團綜、推出多首團歌及年尾的團con（演唱會），還即場為MIRO爭取福利，呼籲大會設MIRO專屬場次，方便MIRO購票，令粉絲們都非常期待。