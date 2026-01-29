Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

碧咸大仔Brooklyn有老婆養每月零用780萬 度假歎世界最貴紅酒

影視圈
更新時間：14:15 2026-01-29 HKT
發佈時間：14:15 2026-01-29 HKT

英國前球星碧咸（David Beckham）日前被大仔Brooklyn Beckham撰長文狂數破壞婚姻，並指不會跟父母和解。近日有報道指Brooklyn的太太妮歌娜佩絲（Nicola Peltz）每月可從其「茄汁大王」億萬富翁父親Nelson Peltz手中獲得高達100萬美元（約780萬港元）的生活津貼。

記者爆料食軟飯

記者Marina Hyde日前在Podcast節目中表示：「就我所聽到的情況，碧咸家確實給Brooklyn不少錢，但並不是天文數字。他們在某種程度上一直希望兒子能自立，靠自己過生活。也許Nelson Peltz本人會否認，但我聽說他曾對碧后夫婦說過『我每個月給我女兒100萬美元的零用錢』。」Marina再指碧咸夫妻沒料到Brooklyn會成為要簽婚前協議的一方。Nelson的身家被指高達16億美元（約125億港元），比起身家約6.8億美元（約53億港元）的碧咸夫婦，高出兩倍多。

妮歌娜、Brooklyn一直過着超奢華生活，最近他們到聖芭芭拉度假，並品嚐被稱為「世上最昂貴的葡萄酒」，該酒來自1831年的超一級酒莊Château d'Yquem，該酒曾於2011年在拍賣會上以高達10.3萬美元（約80.4萬港元）成交，成為是史上單支葡萄酒拍賣價格最高的紀錄。

