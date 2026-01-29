TVB「最強繼母」蔣祖曼罕穿透視裝晒性感：冇人見過我咁溫柔 「同性CP」佘詩曼留言勁甜蜜

現年40歲的蔣祖曼（Joman），近年憑TVB劇集《新聞女王2》中飾演女企業家「白書昀（Diana）」一角，令她而人氣急升，劇中與佘詩曼飾演的「Man姐文慧心」之間惺惺相惜的對手戲，被網民大讚充滿CP感，更力推二人拍同性戀題材的作品。日前蔣祖曼在其IG罕有地晒出一輯性感靚相，透視大露背展示女人味，連「視后」拍檔佘詩曼都激讚。

蔣祖曼另一種韻味

相中的蔣祖曼穿上一條黑色透視大露背長裙，在沙灘上優雅地擺出不同甫士，再配合迷人的眼神，展示出濃濃的女人味！此外，她還有換上一襲淺色的背心長裙，展現其玲瓏曲線的Body，其中躺臥沙灘上的姿態，散發出另一種韻味。蔣祖曼表示，因為攝影師覺得其他人會覺得她好強勢、好硬淨，所以想影一輯「冇見過嘅蔣祖曼」 ，故此她的眼神是比較溫柔。不少網民都留言大讚她超美、剛柔並重：「hi，你好正！」、「靚又得，型又得」、「好正」、「太美了！」等，就連佘詩曼都留言激讚「有feel~」！蔣祖曼透露這輯相片是於去年拍攝，由攝影師構思，旨在呈現大眾未見過的溫柔一面，打破過往自己給人硬淨的感覺。

相關閱讀：萬千星輝頒獎典禮2025丨《新聞女王2》蔣祖曼提名女配角 21歲做後母嫁電影人 曾被封獨立電影女王

蔣祖曼15歲已入行

蔣祖曼早在2001年已踏足娛樂圈拍劇，當年只有15歲的她與余文樂、關智斌、袁偉豪、蔣雅文等演出的港台劇《Y2K+01》，之後亦參演了不少獨立電影，演技早已備受讚賞，曾被封為「獨立電影女皇」。其後參與了多部電視劇演出，包括《使街行者2》、《鐵探》、《逆天奇案》、《輕功》 等，至2022年才正式簽約TVB成為旗下藝人，近年再在《新聞女王2》中演的「白書昀（Diana）」一角，令她人氣再度急升。蔣祖曼在2014年與從事電影幕後的陳卓麒結婚，翌年便誕下一女，而她對丈夫跟已過身的前妻所生的兒子Day仔，一直視如己出，一家四口生活美滿，她亦被封為圈中的「最強繼母」。

相關閱讀：39歲TVB「最強繼母」賀繼子成年5個字訴辛酸 湊仔16年情同親生母子