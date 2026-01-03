萬千星輝頒獎典禮2025丨《新聞女王2》蔣祖曼提名女配角 21歲做後母嫁電影人 曾被封獨立電影女王

萬千星輝頒獎典禮2025／蔣祖曼／最佳女配角丨無綫電視盛事《萬千星輝頒獎典禮2025》於1月4日在澳門上葡京綜合渡假村隆重舉行。40歲的蔣祖曼(Joman)憑《新聞女王2》中「白書昀(Diana)」一角獲提名《萬千星輝頒獎典禮2025》的「最佳女配角」，與同劇的龔慈恩、王敏奕被封為大熱選手。曾被封「獨立電影女王」的蔣祖曼走入電視界，再次在觀眾心中留下了深刻的印記，而她的人生經歷跟她的影視作品一樣豐富而精彩。

TVB頒獎禮2025丨蔣祖曼因《新聞女王2》於內地爆紅

蔣祖曼近年在電視圈發展備受矚目。最近，她憑著台慶劇《新聞女王2》中飾演高智商女企業家「白書昀（Diana）」一角，在內地人氣急升，與佘詩曼飾演的「Man姐文慧心」之間惺惺相惜的對手戲，被網民大讚CP感爆棚，力推二人拍同性戀題材的作品。其實蔣祖曼早在入行初期已經接觸過同性戀題材的電影，獨立電影《蝴蝶》正是她的代表作。

TVB頒獎禮2025丨蔣祖曼被封獨立電影女王

蔣祖曼入行至今已超過20年，她15歲時因參加港台節目《Y2K+01》的試鏡而誤打誤撞入行，之後便展開了她的演藝生涯。她早年主要演舞台劇，亦參演過多部獨立電影，如《蝴蝶》、《三條窄路》、《霧》、《圍城》、《戀人路上》、《酒徒》、《大藍湖》等，作品曾赴威尼斯國際電影節、釜山國際電影節、東京電影節等多個國際性影展參展。而她為了堅持自己的電影夢，也曾不計酬勞，為了維持生計，她不得不一邊拍戲，一邊兼職打散工，更涉足飲食業，做過外賣員、餐廳樓面、送餐員及知客等工作。

TVB頒獎禮2025丨蔣祖曼近年轉戰電視圈

近年，蔣祖曼轉戰電視圈，先後在香港電視網絡（HKTV）、ViuTV及TVB等多個平台演出。2022年，她正式成為無綫電視經理人合約藝人，並獲得不少演出機會，劇接劇地拍攝了《輕‧功》、《法言人》、《逆天奇案》等多部劇集，演技備受肯定。雖然經常被派演女強人或專業人士角色，但她坦言自己私下性格害羞、內向且依賴，與螢幕形象大相逕庭。

TVB頒獎禮2025丨蔣祖曼21歲成「最強繼母」

蔣祖曼的感情生活同樣充滿故事。她曾在20歲出頭時，經歷過一段慘痛的戀情，當時的前男友不僅欠債纍纍，更多次出軌，最後因對方追求自己的朋友才毅然分手。後來，她遇上了現任丈夫、電影幕後工作者陳卓麒。陳卓麒與前妻育有一子，其前妻更不幸因病離世。蔣祖曼在21歲之齡便毅然擔起繼母的責任，將陳卓麒與前妻的兒子視如己出。她曾在訪問中坦言，從不後悔當時的決定。如今，她與繼子的關係親如朋友，而她在2015年誕下女兒後，一家四口生活美滿，她亦被封為圈中的「最強繼母」。