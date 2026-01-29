張繼聰謝安琪身體齊亮紅燈  並肩「開餐食藥」令人心酸  老公驚爆睇精神科嘆藥貴

現年46歲的張繼聰和48歲的謝安琪（Kay），這對明星夫婦近年事業再創高峰，特別是張繼聰，已躍升為影壇炙手可熱的男主角，片約不斷。但風光背後，他曾因事業成就遠不及太太，而被外界冠上「廢柴老公」的稱號，承受巨大壓力。近日，兩夫妻一同接受資深傳媒人陳志雲的訪問，罕有地詳談昔日雙雙患上抑鬱症的艱苦歲月，更憶述在家中「齊齊開餐食藥」的心酸經歷。

張繼聰謝安琪夫妻同病相憐

在訪問中，當被問及初婚時面對的事業差距壓力，張繼聰坦言當時情緒出現問題。謝安琪隨即補充：「我哋大家都要食藥。」她更半開玩笑地憶述，當時家中的氣氛就是「大家開餐嚕」，以此形容夫妻二人一同服藥的情景。這段看似輕鬆的對話，卻真實地反映了他們當時同病相憐、互相扶持走過人生最黑暗時期的辛酸。張繼聰也提到，他最初甚至不敢讓太太知道自己需要服藥，但最終兩人需共同面對這個難關。

相關閱讀：大埔宏福苑五級火｜謝安琪出嫁前住宏福苑：承載整個青春 舊同學好鄰居離世「無法言喻的沉重」

張繼聰首看精神科被診金嚇怕

張繼聰進一步分享他去看精神科醫生的經歷。他憶述，當時他鼓起勇氣求醫，但過程卻異常冷酷，感覺像在填寫問卷調查。醫生在聽完他的症狀後，未待他深入分享內心故事，便直接讓他出去取藥。更讓他震撼的是之後的診金賬單，他苦笑說：「嘩，（我）好返喇！我冇資格嗨呢種病（生這種病）。」他坦言精神科是「富貴病」，高昂的費用讓他驚覺自己根本「病唔起」，這段啼笑皆非的經歷也成為他決心靠自己力量康復的其中一個轉捩點。

張繼聰重抑鬱下陪老婆參加叱吒

事實上，早在2010年，張繼聰便在重度抑鬱下，強撐精神陪同事業正值高峰的謝安琪出席叱吒頒獎禮。他後來透露，原來當時太太同樣承受著巨大的壓力，夫妻二人一同在考驗中成長。如今，張繼聰已徹底走出陰霾，他回看過去，認為那段艱難的日子不是路障，反而是人生的「加油站」，讓他更有決心去尋找真正的快樂與自在。

相關閱讀：謝安琪聘新助手竟是18歲「小鮮肉」 兒子張瞻留學前私人培訓