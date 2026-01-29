「劉德華師弟」曾爆紅香港家醜曝光  兒子當街亮刀引大恐慌  約炮「不戴套」提供免費毒品利誘

有「劉德華最強師弟」之稱的台灣歌手伍思凱，在90年代憑藉一曲《特別的愛給特別的你》紅遍中港台，更在2004年榮獲台灣金曲獎「最佳國語男演唱人」，榮封「金曲歌王」。近年來，伍思凱鮮少在幕前公開露面，市場盛傳他因投資加密貨幣有道，早已賺進大筆財富，因此逐漸淡出螢光幕享受人生。然而，正當父親寫下傳奇篇章之際，其子伍諒（原名：伍靖）被爆驚天醜聞，指他既吸毒又約炮，並曾因恐嚇女友而被判刑，亦曾於美國街頭亮刀引發大恐慌。

伍思凱爆紅曾奪港台十大金曲

現年59歲的伍思凱，於1990年推出《特別的愛給特別的你》而紅遍中港台，當年此曲於香港被唱到街知巷聞，更奪得港台十大金曲，風頭跟當年四大天王相比毫不輸蝕。之後伍思凱的香港唱片由寶藝星發布，而大師兄正是劉德華。二人同公司關係密切，劉德華的大熱作品《再會了》正是改篇伍思凱的歌曲《不要再提我的名字》。近年伍思凱多於內地發展，有傳他投資虛擬貨幣有成，並加入傳銷體系，並介紹不少演藝圈的人投資。據指伍思凱的業績極可觀，一天收入可超過6萬港元。

伍思凱兒子遭爆吸毒約炮

不過其31歲的兒子伍諒，近日卻遭週刊踢爆，指他利用「星二代」的光環在交友軟體上獵豔，更涉嫌以免費提供大麻作為誘餌，誘騙多名女性發生性行為，行徑令人咋舌。根據爆料者指控，伍諒在約會時常提及父親伍思凱，營造多金形象，並在對話中毫不掩飾地詢問能否「不戴套」，甚至自爆有3、4名固定炮友，還分享自己會靠偉哥及大麻助興。伍諒之後發出聲明否認所有指控，將保留法律追訴權利。

伍思凱兒子曾於美國街頭亮刀

伍諒雖然否認，但其黑歷史可謂一籮籮。他過去在美國求學期間，就曾因在街頭亮刀而引起恐慌。返回台灣後行為並未收斂，2020年，他因前往前女友住處騷擾，在警方到場處理時情緒失控，不僅以「X你娘X掰」、「你長那麼醜、很可悲」等不堪字眼瘋狂辱罵警員，更動手揮拳腳踢，最終因妨害公務罪被判處拘役50日，緩刑2年。不知悔改的他，竟在法院對前女友核發保護令後，仍持續以通訊軟體傳送「破X」、「看我怎麼找黑道弄死你」等訊息恐嚇對方，再次因違反保護令及恐嚇罪，被判處拘役40日。

16歲星二代王詩齡獲贈勞斯萊斯？