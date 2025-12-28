16歲「名媛星二代」考車牌獲母贈勞斯萊斯 2年前曾晒百萬Hermès 美貌氣質不輸何超蓮

內地女星李湘的16歲女兒王詩齡，自小在母親的「富養」教育下，過著公主般的奢華生活，一舉一動備受矚目。繼去年以百萬愛馬仕（Hermès）喜馬拉雅手袋引起熱議後，近期她出席一場上流社會晚宴，與有「最美賭王千金」之稱的何超蓮罕有同框，兩代名媛的世紀合體，旋即成為網上焦點。

王詩齡顏值氣質俱佳

在曝光的晚宴照片中，16歲的王詩齡與34歲的何超蓮並肩而坐。雖然年紀尚輕，但王詩齡穿上一襲粉紅色中式刺繡旗袍，留著一頭烏黑長髮，顯得端莊典雅，顏值一流，氣質極佳。儘管身旁是早已習慣鎂光燈的何超蓮，但王詩齡的氣場絲毫沒有被比下去。

王詩齡小何超蓮18年

相較於何超蓮精緻小巧的臉蛋與成熟韻味，王詩齡更勝在滿滿的青春氣息與豐滿的好身材。不少網友評論，雖然兩人有18歲的年齡差，但同框畫面卻相當和諧，王詩齡憑藉其青春活力，面對何超蓮也「勢均力敵」，散發出新生代名媛的獨特魅力。

王詩齡出身顯赫非凡

王詩齡的自信與氣質，源於其顯赫的家庭背景。她當年因參加內地綜藝《爸爸去哪兒》而廣為人知，節目中乖巧懂事的形象深入民心。她的父親是導演王岳倫，爺爺是著名畫家王暉；母親李湘的家庭背景同樣強大，外公曾任法院副院長，外婆則是汽車集團的經營者。

王詩齡去年獲贈勞斯萊斯？

與導演王岳倫離婚後，李湘便帶著王詩齡到英國生活，並為她安排了頂級的精英教育。王詩齡現時就讀於英國貴族女子名校Benenden School，據聞入住的更是安妮公主當年生活過的宿舍，每年學費超過30萬港元。在李湘的悉心栽培下，王詩齡的日常盡顯奢華，去年於英國考駕駛執照，李湘就疑似送價值千萬的勞斯萊斯給女兒作為禮物。

