謝霆鋒以失敗體悟送上新年祝福 阿Sa化身「最甜財神」想與阿嬌再唱賀年歌

謝霆鋒、蔡卓妍（阿Sa）、洪嘉豪、女團VIVA成員姜咏鑫（Ada）、李晞彤（Carina）、張鈊貽（VALC），以及「小姜糖」Brittany，近日為恒生銀行賀年打氣企劃拍攝廣告，一起化身財神，為全港市民送上祝福。廣告中，化身現代版財神的霆鋒領銜登場，魅力不僅迷倒身邊人，他走遍全港18區，親臨街頭向市民拜年。其中阿Sa、洪嘉豪、VIVA及Brittany等人以「現代版財神」造型亮相，合力發放新春暖意。

霆鋒難忘兒時賀年美食

一向較少參與農曆新年企劃的謝霆鋒，這次答應演出，全因企劃以「為香港打氣」為初衷。他表示：「希望在這個時候，為大家送上一點支持與笑容。」拍攝廣告期間，霆鋒跟「小姜糖」Brittany溫馨互動，場面暖意滿滿。被譽為零死角男神的他，舉手投足電力十足，即使只是簡單的一個「撻手指」的動作，已魅力爆燈。他也勾起他的童年回憶：「我小時候不太喜歡影相、過節，坦白說，直到現在我也不太會過節。」因為他覺得每一日都應該盡力、應該開心。不過，身為Chef Nic，他對兒時的新年美食卻依然印象深刻，表示：「小時候媽咪通常會在新年時整French Toast式年糕，又喜歡煮蝦，因她覺得過年要哈哈大笑，所以會煮一些類似咕嚕蝦球的菜式。」

謝霆鋒也向年輕人分享體會，鼓勵大家學習迎接失敗：「我不敢說自己成功，只是一直朝著目標前進。」他認為世界變化太快，沒有固定方法能輕易達成目標，唯一不變的是自己的喜好，因此必須找到真正熱愛之事。同時，他體悟到失敗不會只有一次，若不夠熱愛，就難以承受接連而來的挫折。

阿Sa望港人賺大錢

阿Sa在廣告中需在不同樓層往返奔跑，幸好她平日有運動習慣，輕鬆完成拍攝。曾有多次扮財神經驗的阿Sa，今次化身「最甜蜜的財神」，她笑說：「已經扮過財神很多次，最難忘是與阿嬌（鍾欣潼）一起為雜誌拍攝封面。今次造型是華麗版，做工精細，衣服上的刺繡圖案很可愛，穿起來也好靚。」她更稱穿上財神服後如獲魔法，更表示如果有「財神開運技能」，希望全香港人都賺大錢。心情愉悅的阿Sa更萌生今年與阿嬌再度扮財神、唱賀年歌、派禮物的想法，為大家帶來更多歡樂。她亦笑言：「其實好多身邊人每逢臨近農曆新年，都會問我們有沒有賀年歌推出……我都好想有，可以諗諗。」有份在廣告中演繹《財神到》，阿Sa表示：「《財神到》是一首很開心、帶給大家希望和力量的一首歌，應該沒有人聽到會唔開心。」至於「財神妍」的賀年金句，阿Sa大笑分享：「好多年前 TWINS已經創作過一對——『Sa Sa滾，齊齊有錢搵；嬌的的，讀書好成績！』」說罷，她自己也忍不住開懷大笑。

阿Sa望港人個個賺大錢。

阿Sa化身「最甜財神」。

有新戀情的阿Sa心情大靚。



洪嘉豪變身財神被摸

洪嘉豪首次以財神造型亮相，在鏡頭前豪氣派發利是，並發揮幽默本色：「起初有點猶豫，畢竟我也算是21世紀的香港型男，擔心穿財神袍不夠有型。但試造型後，不少女同事說我很可愛，紛紛鼓勵我，工作人員也稱讚不已。」他笑言：「穿上這身裝扮後，好多人都來摸我，說摸完會發達。」談到「財神開運技能」，嘉豪真誠表示：「最想為香港帶來好運，自己在香港長大，見到近年香港的運氣不太好。不只是賺大錢，如果運氣好，大家都好。」嘉豪同樣有份演繹《財神到》，笑言希望大家聽到這首歌時派利是會闊綽、豪爽一點，更自嘲：「做了藝人之後，新年都會派利是，有時派到不太心甘情願，今年穿起這身財神造型，加上唱《財神到》，我會好樂意派利是給同事。」提到傳統習俗，孝順仔嘉豪謂每年臨近新年，都會陪媽媽行花市買花，幫手搬運，又會貼揮春、財神年畫佈置屋企。嘉豪亦發揮創意，創作了他專屬的賀年祝福：「祝大家『洪』運當頭、升職『嘉』人工、『豪』運年年！

VIVA青春洋溢

女團VIVA成員Ada、Carina、VALC即使穿上厚重華麗的財神服，依然活力十足。VALC分享：「第一次扮財神，加上慶祝馬年，有機會騎上道具馬拍攝，讓我想起小時候騎馬的回憶。」Carina興奮說道：「首次扮財神，寓意今年發財！」「小姜糖」Brittany則希望為大家帶來幸福，以小小善心化作正能量溫暖港人。拍攝時，Brittany見到阿Sa、嘉豪和VIVA姐姐們一同扮演財神，覺得十分有趣，笑說：「如果在不同地方都能見到財神，我們一定會更開心。」談到各人的「財神開運技能」，Carina希望為大家帶來至少中一次六合彩頭獎，而Ada則豪氣地表示：「如果我是財神，我會每一日都會派錢給身邊的人，見人就派！