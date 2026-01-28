《火舞黃沙》班底廿年後聚首 「緋聞男女」同現身容顏大變令人嘆息 一要角曾暴瘦現況曝光

「TVB隱形富婆」馬海倫與不少圈中人熟稔，昨日（27日）在社交網分享聚會照，相約2006年劇集《火舞黃沙》合作的監製戚其義、黃德斌、徐榮、簡慕華見面，馬海倫更在照片上加「汪阿Tag」，引起網民討論：「邊個教你咁樣寫名上張相度？」

馬海倫用角色名介紹

眾人的合照見到馬海倫用「汪阿Tag」，寫上「國基嫂」、「東陽少爺」、「國基叔」、「桂蘭姐」，還打錯戚其義為戚其「儀」監製。馬海倫在劇中飾演宋家長房管家「桂蘭」，黃德斌飾演宋家長房大少爺「宋東陽」，而徐榮飾演吉慶堂工頭「閻國基」，簡慕華飾演其妻「國基嫂」小翠。

馬海倫公開的合照，見到監製戚其義滿頭白髮，看起來蒼老不少，而曾傳緋聞的49歲簡慕華素顏現身，49歲的她雙眼無神又憔悴，與昔日容光煥發判若兩人。馬海倫留言：「《火舞黃沙》原來已經播出20周年，可以同監製、演員敘下舊食個飯，真係好難得。大家仲記唔記得我哋係劇嘅角色呀？」，而早前曾被指離奇暴瘦的黃德斌亦有出席，他於照片中笑容滿面，從表面看已回復大隻身型。

黃德斌簡慕華離巢TVB

《火舞黃沙》當年集雙生四旦演出，承襲劇集《金枝慾孽》的大部份班底拍攝。除馬海倫與徐榮仍留在TVB外，監製戚其義早在2013年完成《金枝慾孽貳》拍攝後，便轉戰內地拍劇，而其兩大愛將黃德斌與簡慕華同在2017年離開TVB，前者以自由身接影視作品，簡慕華則與圈外人結婚，並隨夫移居加拿大生活。

