25歲「東張女神」比堅尼解放S曲線網民驚呼犯規 曾患ADHD無損人氣

影視圈
更新時間：15:00 2026-01-28 HKT
發佈時間：15:00 2026-01-28 HKT

2023年落選港姐鄧凱文樣貌甜美，加上驕人身材，火速主持《東張西望》，成為「東張女神」之一。鄧凱文早前疑收「封胸令」，大量派少分享性感照，但在近日忽高忽低的氣溫下，鄧凱文再度派福利，為網民帶來㷫烚烚的冬日。

鄧凱文長髮半掩酥胸

鄧凱文前日（26日）在threads分享一輯水著靚相，見到她穿上藍色比堅尼，下身繫上橙藍色絲巾，長髮披肩半掩酥胸，性感中又帶仙氣。當中鄧凱文又在黃昏天色下，大擺S形曲線甫士，零贅肉的豐滿身材，睇到網民熱血沸騰。

相關閱讀：「東張女神」忘情打氣意外春光乍洩？上圍瘋狂晃動超吸睛 TVB頒獎禮台下更性感

鄧凱文未有特別註明，只在照片下寫上：「冬」。不少網民大讚鄧凱文：「太犯規了吧」、「啲頭髮真係好古惑」、「東張女神，美女遲早爆紅」、「這個冬天不太冷」、「無人比妳更強」等。

鄧凱文食藥改善ADHD

25歲的鄧凱文畢業於英國諾定咸大學，參加《2023年度香港小姐競選》最終在10強止步。鄧凱文入行後形象活潑好動，原來與病情有關，鄧凱文曾在節目中透露患有ADHD（注意力不足及過動症 ），在小學時發現問題，食藥後情況已有好轉，近年加入娛樂圈做喜歡的工作，會好專注，病情已得到改善。

相關閱讀：25歲「東張女神」穿豹紋小背心裝解放迫爆身材 睇澳門格蘭披治大賽車上半身一部位勁搶Fo

