譚耀文廣州演唱會融合經典及傳承 一口氣滿足「歌」「影」迷

譚耀文早前在港舉行首個個唱《In Full CHARACTER演唱會》叫好叫座，日前他移師廣州，這不單止是阿譚在音樂旅程上的新里程碑，更是一次和內地樂迷的深情擁抱，一場融合經典、溫情及傳承的聚會。

阿譚向樂壇巨星致敬

今次廣州站演出繼續全場爆滿，阿譚以搖滾版的《為你解悶》揭開全晚序幕，及後一口氣唱跳十多分鐘的80年代經典金曲包括《黑夜的豹》、《壞女孩》、《妖女》、《拒絕再玩》和《無心睡眠》向樂壇巨星致敬，把演唱會氣氛推至高峰。在爵士樂曲部份，《忘形Champagne》、《愛難留》和《長夜怨曲》全方位展現了阿譚對舞台的深厚掌控力，呈現一場充滿戲劇張力之視聽盛宴。

布子殷做嘉賓

早前阿譚以導師身份和《聲秀》歌唱比賽多位學員結緣，因此今次廣州個唱也邀請了學員布子殷參與演出，讓她有機會首次踏上內地舞台，布子先獨自獻唱《風的形狀》，之後更與阿譚攜手演繹《春夏秋冬》，兩代歌者聲音交織融合，布子在台上感謝作為她恩師的阿譚給予她好多機會。

譚耀文自彈自唱多首金曲

之後阿譚以结他自彈自唱包括深情雋永的《你是如此難以忘記》、《風繼續吹》，每一段旋律都喚醒大家熟悉的回憶，全場近千名觀眾沉浸在阿譚的音樂中，跟住節奏和他輕聲合唱，現場形成親密而共鳴不斷之溫馨氛圍。接着是經典影視主题曲環節，由《烽火晴天》、《四面情歌》至《半生緣》，一起滿足了「歌」、「影」迷們。演唱會尾聲阿譚獻唱了希望今年能入圍香港電影金像獎最佳电影主题曲的《拼命三郎》，這首歌唱出了阿譚一路走來在演藝生涯的堅持和感悟，最後他以一曲《美麗曾經》為廣州站個唱畫上完美句號。