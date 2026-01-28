Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

何基佑教父母「欺騙」小朋友 舉行棟篤笑分享湊仔血淚史︱獨家

影視圈
更新時間：09:15 2026-01-28 HKT
發佈時間：09:15 2026-01-28 HKT

被譽為「最強奶爸」的何基佑將於本月底舉行《棟篤K之細路仔唔識世界》，與父母一起分享湊仔的血淚史。由於內容也會涉及仔女，他笑言現在都會趁他們返學後的空檔躲起來排練，以免被他們聽到。文：霍淇 圖：譚志光

入行多年的何基佑，將於月底在藝術中心舉行人生首個棟篤笑，他坦言想做了很久，因人生不同階段有不同體會，自從有小朋友後，發覺自己在社交網分享的日常生活事，令很多家長有共鳴，因大家都覺得自己的小朋友特別難搞，但之後發現大家的經歷都差不多，所以希望借棟篤笑這個空間讓大家聚在一起笑、一起呻和釋放情緒。

講稿似高度機密

除了分享日常趣事外，何基佑也會提及如何去「欺騙」小朋友，「我舉個例『倒數』，很多家長糾結的是跟小朋友一起倒數很開心，但又不想他們那麼夜才睡覺，我提出的方案是，可以將鬧鐘調快兩個鐘，那你可先跟小朋友倒數，家長聽了就會會心微笑。」問到今次棟篤笑是否不適合家長帶小朋友入場？何基佑笑說：「首先這個騷沒有髒話，亦沒有黃色笑話，嚴格上是適合的，但我會補充一句給家長知道，你可以帶小朋友進來，但他會覺得我整場騷都在說他。」他表示這只是棟篤笑的一部分，另外也會分析小朋友平常如不吃飯和不做功課等的心態，何基佑笑言因為會爆仔女的事情，所以今次他們不會入場觀看，又指現在的講稿像是高度機密，「阿仔試過一次拿來讀，我立刻拿回來，我會趁他們上學及我做電台節目之前的2、3小時躲起來練習。」

藉棟篤笑勉勵家長

除了湊仔血淚史之外，何基佑今次也會提及自己的童年，以當時的科技和教法與現在比較，希望藉着這個棟篤笑，令家長知道大家都在經歷同樣事情，「很多家長會覺得自己不合格，但其實你已經給予孩子全部，只是你覺得自己永遠不夠好。雖然這個棟篤笑可能是在笑或挖苦小朋友，縱然這樣，你仍然很愛錫他，這就是爸爸媽媽的心。」

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
千人斬女網紅 | 12小時「激戰1057男」爆紅 新挑戰突延期：怕不能走路
千人斬女網紅 | 12小時「激戰1057男」爆紅 新挑戰突延期：怕不能走路
即時國際
16小時前
曾志偉愛將北上發展變「大亨」 旗下有200位藝人每月支出百萬 女兒識唔到朋友決回港定居
曾志偉愛將北上發展變「大亨」 旗下有200位藝人每月支出百萬 女兒識唔到朋友決回港定居
影視圈
2026-01-26 10:00 HKT
天氣寒冷｜天文台料周五風勢頗大濕度90% 體感溫度或更低 2.1低見14°C
00:26
天氣寒冷｜天文台料周五風勢頗大濕度90% 體感溫度或更低 2.1低見14°C
社會
21小時前
黃金賭局爆煲｜深圳水貝珠寶商疑「老佬」涉款百億 受害人全家損失逾¥500萬︱有片
00:42
黃金賭局爆煲｜深圳水貝珠寶商疑「走佬」涉款百億 受害人全家損失逾¥500萬︱有片
即時中國
13小時前
00後小情侶獲好心業主助上車 購葵涌低水屋苑2房 呎價1萬有找 即睇單位內部
00後小情侶獲好心業主助上車 購葵涌低水屋苑2房 呎價1萬有找 即睇單位內部
樓市動向
15小時前
31歲男創業搞「流動廁所」 凌晨4點開工 年收入3300萬 揚言AI無法取代生意
31歲男創業搞「流動廁所」 凌晨4點開工 年收入3300萬 揚言AI無法取代生意
商業創科
18小時前
東張西望丨「攞命鄰居」失控實錄 手持鐵鎚狂扑大閘木門 女戶主崩潰尖叫：原來租客係最惡
東張西望丨「攞命鄰居」失控實錄 手持鐵鎚狂扑大閘木門 女戶主崩潰尖叫：原來租客係最惡
影視圈
12小時前
《愛回家》「多仔公」男星暗示離巢？跟訓練班同學周嘉洛成就距離大 轉做生意豬籠入水
《愛回家》「多仔公」男星暗示離巢？跟訓練班同學周嘉洛成就距離大 轉做生意豬籠入水
影視圈
12小時前
連鎖點心店限時5折！$60/位食齊點心+燉湯+籠仔飯(沙田、荃灣都有分店)
連鎖點心店限時5折！$60/位食齊點心+燉湯+籠仔飯(沙田、荃灣都有分店)
飲食
21小時前
「情迷周潤發」金像影后面容大變  76歲慶生面色慘白難以認出  曾喪夫為事業甘願墮胎
「情迷周潤發」金像影后面容大變  76歲慶生面色慘白難以認出  曾喪夫為事業甘願墮胎
影視圈
2026-01-27 09:00 HKT