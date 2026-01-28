何基佑教父母「欺騙」小朋友 舉行棟篤笑分享湊仔血淚史︱獨家

被譽為「最強奶爸」的何基佑將於本月底舉行《棟篤K之細路仔唔識世界》，與父母一起分享湊仔的血淚史。由於內容也會涉及仔女，他笑言現在都會趁他們返學後的空檔躲起來排練，以免被他們聽到。文：霍淇 圖：譚志光

入行多年的何基佑，將於月底在藝術中心舉行人生首個棟篤笑，他坦言想做了很久，因人生不同階段有不同體會，自從有小朋友後，發覺自己在社交網分享的日常生活事，令很多家長有共鳴，因大家都覺得自己的小朋友特別難搞，但之後發現大家的經歷都差不多，所以希望借棟篤笑這個空間讓大家聚在一起笑、一起呻和釋放情緒。

講稿似高度機密

除了分享日常趣事外，何基佑也會提及如何去「欺騙」小朋友，「我舉個例『倒數』，很多家長糾結的是跟小朋友一起倒數很開心，但又不想他們那麼夜才睡覺，我提出的方案是，可以將鬧鐘調快兩個鐘，那你可先跟小朋友倒數，家長聽了就會會心微笑。」問到今次棟篤笑是否不適合家長帶小朋友入場？何基佑笑說：「首先這個騷沒有髒話，亦沒有黃色笑話，嚴格上是適合的，但我會補充一句給家長知道，你可以帶小朋友進來，但他會覺得我整場騷都在說他。」他表示這只是棟篤笑的一部分，另外也會分析小朋友平常如不吃飯和不做功課等的心態，何基佑笑言因為會爆仔女的事情，所以今次他們不會入場觀看，又指現在的講稿像是高度機密，「阿仔試過一次拿來讀，我立刻拿回來，我會趁他們上學及我做電台節目之前的2、3小時躲起來練習。」

藉棟篤笑勉勵家長

除了湊仔血淚史之外，何基佑今次也會提及自己的童年，以當時的科技和教法與現在比較，希望藉着這個棟篤笑，令家長知道大家都在經歷同樣事情，「很多家長會覺得自己不合格，但其實你已經給予孩子全部，只是你覺得自己永遠不夠好。雖然這個棟篤笑可能是在笑或挖苦小朋友，縱然這樣，你仍然很愛錫他，這就是爸爸媽媽的心。」