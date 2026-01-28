Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

95歲喬宏遺孀小金子終離港 元祖級玉女抓緊機會餞行 因一事深被打動：珍惜每一分

影視圈
更新時間：11:00 2026-01-28 HKT
發佈時間：11:00 2026-01-28 HKT

已故金像影帝喬宏於1999年在西雅圖心臟病發逝世，享年72歲。95歲的喬宏遺孀小金子（劉彥平）隨夫定居美國多年，早前難得返港出席音樂會獻唱，留港逾一個月的小金子，近日相約圈中人聚會，為她餞行。

小金子流露慈祥笑

周慧敏昨晚（27日）在IG分享合照，見到黃劍文、蔡誌恩、譚永浩、杜小喬等圈中人，為朋友慶祝生日，同場還有小金子，氣氛相當融洽。小金子雖然坐在輪椅上，但身穿鮮綠色上衣配搭灰色背心的她，顯得精神矍鑠，臉上掛著慈祥溫暖的笑容，氣色十分紅潤。

相關閱讀：王祖藍好友罹難得熱心人義助辦理身後事 喬宏遺孀小金子來港獻唱

周慧敏分享與喬宏遺孀小金子的合照留言：「昨日抓緊機會，在喬媽離開香港前與她見面。她是許多人的人生導師，是一位好妻子，也是神女兒的美好榜樣。」周慧敏透露小金子分享與亡夫走過的歲月，又四處傳揚福音：「即便拄著枴杖、乘坐輪椅，即使身體時有疼痛，她仍珍惜每一分能夠見證神的時刻，奔波於各處分享會。謝謝妳，喬媽。」

蔡誌恩爆小金子花名

蔡誌恩也有發文：「謝謝喬媽的分享，讓我們渡過了一個充滿歡笑聲的晚上。P.S. 原來喬媽有一個鮮為人知的花名」。而小金子日前受訪時，曾透露今次返港逗留一段時間，與演藝圈朋友見面，同時認識不少新朋友，感到非常開心又感恩，還教大家心中存喜樂。

喬宏曾拍荷里活經典電影

60年代紅星喬宏曾參演逾60部電影，1984年演出史提芬史匹堡（Steven Spielberg）執導的《奪寶奇兵之魔域奇兵》（Indiana Jones and the Temple of Doom），飾演上海大亨一角，亦曾拍攝麗的、TVB劇集。喬宏於1995年與蕭芳芳合作電影《女人四十》，奪得金像獎及香金紫荊獎「最佳男主角」，成為香港最年長影帝，直到2022年才被打破紀念。

小金子患癌治療現後遺症

喬宏與小金子於1958年結婚，育有兩子一女，1994年移居美國生活，怎料喬宏在1999年因心臟病離世。小金子於49歲時曾患子宮頸癌，原打算聽天由命不接受治療，及後聽從醫生建議做電療，癌病康復後卻出現後遺症，導致小金子行動不便，要依靠輪椅代步。

相關閱讀：喬宏曾患癌遺孀首透露已搬入老人中心享受五星級環境 95歲小金子：剩返我一個

