江嘉敏食物中毒致痾嘔瘦4公斤 否認沒男朋友感空虛 趁30歲後生以工作為主

江嘉敏昨晚（26日）出席HOY TV活動，見她又消瘦了，她指早前因食物中毒而痾嘔所致，又指每次跟別人在同一個地方吃飯，但只有自己出事：「我已經唔係第一次遇到呢個情況，今次係10年裏面最嚴重嘅一次，之前可能痾為主，但今次淨係嘔黃膽水已經嘔咗兩個滿嘅垃圾桶，嘔完嗰日瘦咗4公斤，但我而家食返晒。」問到她的減肥大計是否已經完成，江嘉敏笑指減肥是終身事業，所以會一直做運動及食得清淡，又指稍後將會去做身體詳細檢查，提到她已講了很久，她說：「我仲未鼓起勇氣去做，因為要入院檢查，都要時間康復，而家工作忙碌，所以都想有個長小小嘅休息時間先可以做。」

今日係「A0」

江嘉敏指現時正拍攝節目《安居樂業》，自己由第一輯拍到現在第四輯，笑指仍未買到樓，她則謂會努力，又指越睇得多樓個人越貪心，因為現在睇的樓越來越貴，提議她可找個男友一齊努力，她即問「有冇好介紹？」問她是否空虛了很久？她否認，表示現時有很多工作和朋友，問新一年是否希望再脫單？她反問為何會是再，當指她不是「A0」時，江嘉敏即說：「我今日係！」又指自己30歲趁後生，還是以工作為主，先努力工作，否則睇100輯也未能買樓。