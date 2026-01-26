FNC BAND KINGDOM 香港站丨CNBLUE × FTIsland 2.28舉行兩日家族騷 追加VIP粉絲福利（附購票詳情）
更新時間：23:35 2026-01-26 HKT
由韓團FTIsland 與 CNBLUE 領軍，率領師弟團N.Flying、Hi-Fi Un!corn 及 AxMxP，宣布將於2026年2月28日（星期六）及3月1日（星期日）在香港西九文化區安盛竹翠公園、舉行FNC家族演唱會《FNC BAND KINGDOM 香港站》，門票於明日（27日）公開發售。
FNC BAND KINGDOM丨全場坐位多福利
《FNC BAND KINGDOM》完成東京、高雄的演出後，接下來將於2月強勢登陸香港，演唱會設置全場坐位，票價分為$1,688/ $1,288/ $888，購票觀眾可根據票價獲得擊掌、簽名海報、簽名拍立得、官方海報、官方小卡等不同福利。購買VIP門票者更獲得隨機一團的擊掌福利。
《FNC BAND KINGDOM 香港站》
日期：2026年2月28日（六）、3月1日（日）
時間：下午4時正
地點：香港西九文化區 安盛竹翠公園
票價：$1,688 / $1,288 / $888
公開發售：2026年1月27日中午12時起
購票網站：KKTIX / 大麥 / Trip.com / 携程
- 詳情請留意主辦方公告
- 主辦方保留活動異動之權利
粉絲福利：擊掌、簽名海報、簽名拍立得、官方海報、官方小卡
