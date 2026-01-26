鄭丹瑞大女鄭瑤中門大開影性感孕照 盡騷赤裸巨肚豐滿上圍藏不住 首次懷孕驚爆嘔血

鄭丹瑞（旦哥）的33歲大女鄭瑤（Zaneta），自前年9月與金融才俊男友Jacob註冊結婚後，於去年底宣布懷孕喜訊。早前曾透露懷孕初期經歷嚴重孕吐，甚至一度嘔血的她，近日狀態大勇，在社交平台分享了一輯在家中拍攝的絕美孕照，不但佗B佗得靚，更挑戰性感尺度，引起熱議。

鄭瑤孕照溫馨滿瀉

踏入孕晚期的鄭瑤，日前發布了與丈夫Jacob拍攝的孕照，並寫道：「Mom and pops reporting for duty（爸爸媽媽來報到了！）」。從照片可見，他們在家中設置了簡潔的背景，拍下一系列溫馨合照。身穿黑色吊帶貼身長裙的鄭瑤，雖然腹大便便，但手腳依然纖幼，狀態極佳。她時而輕撫孕肚，時而與丈夫相擁，其中一張黑白照片中，Jacob從後環抱太太並輕吻其臉頰，鄭瑤則展露出滿足的甜笑，面色紅潤，紅粉緋緋，一臉幸福藏不住。

鄭瑤挑戰性感尺度

在溫馨照之後，鄭瑤更加將辣度升級，分享了一張挑戰性感尺度的單人美照。照片中，她換上一身純白套裝，穿上恤衫的她僅僅扣上最頂的領喉鈕，大膽地將整個巨肚完全展露人前。由於恤衫完全敞開，更若隱若現地露出豐滿胸部的底部，畫面極度性感，展現了孕婦獨有的美麗與自信。對於腹中寶貝，她充滿期待地寫道：「數著日子，盼望著看到這個在我肚子裡折騰了好久的小傢伙。」

鄭瑤懷孕曾一度嘔血

回顧懷孕初期，鄭瑤曾坦言過程非常艱辛，每日狂嘔五次，更因食道受損而嘔血，幸得丈夫Jacob體貼入微的照顧。如今看到她狀態大勇，散發著母性光輝，不少網民都留言大讚她是「最美孕婦」。

