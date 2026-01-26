鄭丹瑞大女鄭瑤中門大開影性感孕照 盡騷赤裸巨肚豐滿上圍藏不住 首次懷孕驚爆嘔血
更新時間：20:00 2026-01-26 HKT
發佈時間：20:00 2026-01-26 HKT
發佈時間：20:00 2026-01-26 HKT
鄭丹瑞（旦哥）的33歲大女鄭瑤（Zaneta），自前年9月與金融才俊男友Jacob註冊結婚後，於去年底宣布懷孕喜訊。早前曾透露懷孕初期經歷嚴重孕吐，甚至一度嘔血的她，近日狀態大勇，在社交平台分享了一輯在家中拍攝的絕美孕照，不但佗B佗得靚，更挑戰性感尺度，引起熱議。
鄭瑤孕照溫馨滿瀉
踏入孕晚期的鄭瑤，日前發布了與丈夫Jacob拍攝的孕照，並寫道：「Mom and pops reporting for duty（爸爸媽媽來報到了！）」。從照片可見，他們在家中設置了簡潔的背景，拍下一系列溫馨合照。身穿黑色吊帶貼身長裙的鄭瑤，雖然腹大便便，但手腳依然纖幼，狀態極佳。她時而輕撫孕肚，時而與丈夫相擁，其中一張黑白照片中，Jacob從後環抱太太並輕吻其臉頰，鄭瑤則展露出滿足的甜笑，面色紅潤，紅粉緋緋，一臉幸福藏不住。
相關閱讀：前TVB金牌司儀大女豪宅曝光 巨廳搞Baby Shower空間感十足 樓底極高落地大玻璃景觀開揚
鄭瑤挑戰性感尺度
在溫馨照之後，鄭瑤更加將辣度升級，分享了一張挑戰性感尺度的單人美照。照片中，她換上一身純白套裝，穿上恤衫的她僅僅扣上最頂的領喉鈕，大膽地將整個巨肚完全展露人前。由於恤衫完全敞開，更若隱若現地露出豐滿胸部的底部，畫面極度性感，展現了孕婦獨有的美麗與自信。對於腹中寶貝，她充滿期待地寫道：「數著日子，盼望著看到這個在我肚子裡折騰了好久的小傢伙。」
鄭瑤懷孕曾一度嘔血
回顧懷孕初期，鄭瑤曾坦言過程非常艱辛，每日狂嘔五次，更因食道受損而嘔血，幸得丈夫Jacob體貼入微的照顧。如今看到她狀態大勇，散發著母性光輝，不少網民都留言大讚她是「最美孕婦」。
相關閱讀：金牌司儀70大壽收特製「金蛋」 孝順女包辦「雙喜臨門」派對 妻女相伴溫馨慶生
最Hit
長者餅店優惠2026｜7大連鎖店樂悠咭/長者咭折扣 麵包、蛋糕、傳統禮餅低至9折 美心西餅/A-1 Bakery/聖安娜
2026-01-25 10:00 HKT
前TVB綠葉王鏡頭前失控灑淚 憶述辭職遭前無綫高層斥衝動 曾被指「為錢回巢」：怕失表演熱誠
2026-01-25 09:00 HKT
農曆新年北上拜年留意！中港入境違禁品一文睇 蔬果/臘味/年花勿亂帶 隨時可遭檢控或罰款！
2026-01-24 10:00 HKT
巴度為了一匹馬 捨同場四駒
21小時前
一隻地產股有炒落後機會｜曾淵滄
9小時前