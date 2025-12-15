金牌司儀70大壽收特製「金蛋」 孝順女包辦「雙喜臨門」派對 妻女相伴溫馨慶生

鄭丹瑞（阿旦）上月（11月27日）迎來70歲生日，在圈中人緣甚廣的他，更筵開多席招呼朋友，妻女也有現身。其大女鄭瑤（Zaneta）近日亦在IG發文分享慶祝喜悅，透露妹妹鄭珉（Amanda）和爸爸生日很相近，因此今年為兩人舉辦了一場「雙喜臨門」的生日派對。

鄭丹瑞被女兒說服

大女鄭瑤以英文寫道：「祝爸爸70歲生日快樂，也祝我的寶貝妹妹生日快樂！我愛你們倆，昨晚和我們最親近的人在我們常去的小店裡度過了一個無比美好的夜晚！我們很幸運能擁有這些家人朋友。」又表示爸爸鄭丹瑞原本未有打算隆重慶祝，不過最終在女兒說服下出席了派對，鄭瑤開心地表示：「我也很高興我們最終說服了爸爸來參加這次生日派對。」從相女兒上載的照片中，見到鄭丹瑞與太太及女兒一起吹蠟燭，可見他們一家人關係不錯。

鄭丹瑞收金蛋蛋糕

此外，現場更設有不同顏色的氣球以及一些閃亮裝飾，「金蛋」蛋糕上更標註「金牌司儀」，同時又配以「70大壽」的溫馨題字，兩個女兒手上亦不別拿着用蔬果切成的花束，並向爸爸和妹妹送上祝福，難怪壽星公鄭丹瑞全晚笑到見牙唔見眼，畫面十分溫馨。

