三代展昭罕同框何家勁以XXX招待 網民討論體驗市民生活？

64歲的黃日華自從太太梁潔華於2020年病逝後，消沉一段時間，直到近年才走出陰霾，跟隨明星足球隊四圍去。黃日華近日隨團到內地，一行人更到何家勁位於廣東惠州的「勁家莊」探訪，難得見到三代「展昭」同框。

黃日華活躍社交網

黃日華近日在社交網分享影片，見到一行人到何家勁在內地開設的廠房開餐，黃日華拎住餐盤眼望望，相反身為老闆的何家勁二話不說站在隊頭，指了兩款菜便去裝飯，不過何家勁與其他藝人取餐大有分別，人人都裝到好滿，只有他只要少量，似是陪食。

相關閱讀：何家勁專心做健康食品無戲癮 拒絶客串邀約：忙搞生意無時間

不少員工見到多位藝人到訪，開心打招呼又拍片，當中有羅敏莊、關禮傑等，而立在工廠門外的大合照，又見到有洪天明、陳榮峻等。不少網民見到三代「展昭」同場感到驚喜，留言：「很節省的人，難怪會賺錢」、「體驗市民生活是好的」、「難得相聚，年紀大還在一起吃飯，一起歡樂」等。

關禮傑最遲演展昭

66歲的何家勁曾在90年代演出電視劇《包青天》，飾演「展昭」紅遍亞洲，被譽為「最帥展昭」，近年北上搞生意，有傳身家逾億。而黃日華比起何家勁早在1984年已在《鐵面包公》中飾演展昭，到1995年的《包青天》再度演展昭。至於關禮傑於在2007年在《包青天之白玉堂傳奇》飾演展昭一角。今次「明星足球隊」拉隊到當地，令三代展昭罕有合體，掀起回憶殺。

相關閱讀：64歲黃日華終走出喪妻陰霾？任達華驚爆黃日華撻着關寶慧 細數拍拖細節 ：快有結果