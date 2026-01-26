吳業坤挑戰《十面埋伏》差11秒失敗網民嗌唔抵 自稱「慈雲山劉浩龍」表情包大放送丨原來視咁的

由森美、Eric Kwok（郭偉亮）帶領Plan V成員李茵彤Desta主持的全新互動音樂Game Show《唱錢》（英文名：Music Money Monster），前晚於翡翠台首播。首集頭炮挑戰者暨「試玩專員」吳業坤更親臨直播間，與觀眾搞笑互動之餘，還向觀眾送出即影即有簽名相及「Sing豆」盲盒。今集坤哥一共挑戰了7首歌曲，順序為Level 1《我的宣言》、Level 2《足球小將》、Level 3《藍天》、Level 4《超人的主題曲》、Level 5《爛泥》、Level 6《思覺失調》及Monster Level《十面埋伏》。

吳業坤挑戰《十面埋伏》時，非常緊張。

坤哥一度驚現「入定眼凸」樣。

坤哥演繹第一首《超人的主題曲》表現危危乎。

整個遊戲除挑戰坤哥的拍子及音準，亦挑戰他玩遊戲的策略性思考，結果在長期受壓環境下，坤哥不但眉頭緊皺、更一度驚現「入定眼凸」樣，唱歌時又瘋狂大擺「蘭花手」幫忙打拍子，「爆笑表情包」應有盡有，獲網民大讚「唱得好鬼馬」。而他在觀看自己挑戰情況時，忽然搞鬼地揞住心口兼反晒白眼，以表達玩到心跳100的苦況，相當爆笑！

由於坤哥7首歌之中中了2首兒歌，即被網民封為「兒歌王子」，他演繹的兒歌《足球小將》，雖然只是Level 2，但坤哥最終只以84.8%僅僅過關；雖然牙煙，卻獲Eric Kwok大讚臨危不亂：「去到最尾，你真係爭兩粒音就玩完喇！」網民亦不禁慨嘆：「估唔到兒歌其實都唔係咁容易唱」。

森美、Eric Kwok、李茵彤見證坤哥挑戰成功，非常興奮。

節目每集均設直播間部分，由江廷慧、彭家賢、陳昊廷及侯雋熙主持。

觀看自己挑戰情況時，坤哥揞心口兼反晒白眼。

陳奕迅驚變坤哥剋星

此外，坤哥前後中了兩首陳奕迅歌曲，第一首《超人的主題曲》表現危危乎，第二首《十面埋伏》更直達Monster Level，連負責作曲的Eric Kwok亦嘆氣：「I am sorry」，並叮囑他挑戰前要儲夠氣。結果坤哥在最後倒數11秒時，因音準未達90%準確率挑戰失敗；由於「只差一點點」便過關，不但現場fans及主持大歎唔抵，網民亦洗版式留言戥他不值。而坤哥全晚表現最好的是Level 6的《思覺失調》，獲得97.2%準確率超佳績，Eric Kwok大讚：「真係唔容易，因為好密好多字，好多三連音。」坤哥則笑言自己真身是「慈雲山劉浩龍」。坤哥最終挑戰Monster Level失敗，但卻成功為網民爭取到2個500港元福利名額。