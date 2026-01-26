《愛回家》「多仔公」男星暗示離巢？跟訓練班同學周嘉洛成就距離大 轉做生意豬籠入水

現年32歲的「大隻仔」關曜儁（Leo），在處境劇《愛．回家之開心速遞》飾演「範柳元」成功入屋，近年事業與家庭兩得意的他，其健身教練事業蒸蒸日上，數年間由密封細舖，搬到觀塘區一個擁有無敵海景商廈單位，另一方面他亦成功「三年抱三」，去年11月宣布太太第三度懷孕。近日關曜儁突然分享了一段在電視城門外與TVBuddy合照的影片，惹來離巢疑雲！

關曜儁孖兄弟攞十年金牌

影片開頭就見到關曜儁在電視城門外與TVBuddy合照，他在影片中說：「大家見到呢個畫面，係咪以為有人要離開TVB？喂喂喂，但係我想講，今年係我加入TVB第十年喇！」，片段後續原來關曜儁、吳偉豪和周嘉洛同為28期藝員訓練班同學，齊齊回TVB領取服務10年金牌，關曜儁寫道：「終於到我啦......呢10年嘅時光真係眨吓眼就過，幫我返到公司變返兩個好兄弟，感覺好似準備返訓練班嘅感覺，感恩加入到TVB呢個大家庭，令到我人生見識咗好多，識咗好多朋友，社交圈子廣闊咗好多」，並預告他自己有份參與的《臥底嬌娃》將於2月23日年初七播出。

相關閱讀：《愛回家》大隻男星慘被呃6位數字 遭情緒勒索衰心軟感憤怒無奈：騙徒無處不在，X

關曜儁期待下一個十年

關曜儁在影片中表示，覺得10年有一個啟示：「（十年前）我哋三個咗張相，十年後我哋28期訓練班就係得返我哋3個，通常啲人就會問：同一期訓練班，你見到佢哋咁紅、咁多工作有冇羨慕？如其講羨慕，我會講係難得，難得嘅係我哋每次見到大家都會鼓勵對方、欣賞對方同埋支持對方，所以我哋嘅友情Keep咗十年都係同啱啱入行訓練班一樣，十年真係眨眼就過，唔知道我哋下一個十年會係點呢？好期待！」

相關閱讀：《愛回家》男星太太第三度懷孕 三年抱三養子女花費不菲急搲撈 網民：係咪要結紮？