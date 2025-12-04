《愛回家》大隻男星慘被呃6位數字 遭情緒勒索衰心軟感憤怒無奈：騙徒無處不在，X

現年32歲，在處境劇《愛．回家之開心速遞》中以「範柳元」一角成功入屋的藝人關曜儁（Leo），近年事業與家庭兩得意。他的健身教練事業蒸蒸日上，不僅將健身中心「細舖搬大舖」，遷至觀塘區一個擁有無敵海景的單位，早前更宣布太太楊韻璇（Twinkle）懷上第三胎，可謂喜事連連。然而，就在人生看似一帆風順之際，關曜儁卻在社交媒體上自爆遇上騙徒，蒙受「超過六位數」的巨額金錢損失。

關曜儁被騙6位數字超慘痛

關曜儁於IG上載了一張對話截圖，揭露了這次被騙的困境。關曜儁未有披露被騙的來龍去脈，不過從對話截圖中亦可見端倪。從截圖中可見，他正心急如焚地尋找一名叫「Dickson」的人士，而與他對話的，正是將Dickson介紹給他的中間人。對話內容顯示，該名中間人不斷以各種藉口推搪，疑似進行情緒勒索。他不時將家人狀況，甚至自己需要入院等作為擋箭牌，利用關曜儁的同情心，令他一時心軟，未能及時止損，最終導致損失金額高達六位數。關曜儁在帖文中難掩失望與憤怒，怒指「騙徒真係無處不在，頂！」。他亦上載一張在床上的獨照，入面他明顯心情不佳，並指自己「無奈、憤怒、接受、感恩」。

關曜儁發展健身事業

關曜儁的演藝事業仍在打拼，但他的健身事業卻是圈內外聞名的成功故事。他曾分享自己的奮鬥史，21歲便開始擔任健身教練並加入TVB，雙線發展以維持生計及追尋夢想。26歲時，他與友人合股開設第一間健身室，卻不幸遇上社會運動、疫情及股東糾紛而迅速結業。

關曜儁本來事業家庭俱順境

經過關曜儁一番努力，現時他健身公司再次擴張，新舖不僅空間更大，更擁有「全觀塘區最靚」的景色，能夠瞭望獅子山及維多利亞港海景。他的努力沒有白費，事業越做越好，早前更首次帶家人一同乘坐商務艙到日本旅行，生活品質顯著提升。

