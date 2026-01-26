58歲「仙氣女神」罕以真面目示人 皮膚白滑臉頰有點圓潤 倦怠演藝事業堅拒復出回歸真實生活

現年58歲、有「仙氣女神」稱號的王祖賢，自2004年拍完電影《美麗上海》後，開始淡出幕前，並移居加拿大生活，近年更在當地開設艾灸養生會館。日前有網民發現王祖賢突然開設帳號進駐「快手平台」，更罕有地以真面目見人，拍片送上賀年祝福。

王祖賢仙氣依然

王祖賢在平台帳號分享了一條影片，她在片中對着鏡頭作簡單的自我介紹，然後說：「祝福共善堂的所有員工們，能夠萬事如意，身體健康，馬年行大運。」之後她又雙手合十衷心送上祝福：「善的健康意識傳播到每個角落，讓每個人的身心都得到自在、安樂」。影片中的王祖賢身穿白色上衣，皮膚依舊白滑，鼻子高挺，只是臉頰有點圓潤，但整體狀態保養得宜，仙氣依然！

王祖賢罕有談及退出原因

1987年憑藉電影《倩女幽魂》而紅遍亞洲，亦曾於日本發行日語專輯，至2004年拍完電影《美麗上海》後，開始淡出幕前，並移居加拿大生活，近年更在當地開設艾灸養生館，又親自上陣為顧客服務做生招牌。當年王祖賢息影的原因眾說紛紜，有人稱與前男友、資深歌手齊秦有關，亦有指因介入富商林建岳博士與謝玲玲婚姻而形象受損，最終分手並移居加拿大，不過多年來王祖賢都未正面回應，早前她罕有談及退出原因，直言：「在最好的狀態時引退，留給大家一個美好的回憶就夠了。」

王祖賢因身份認同問題罹患抑鬱症

王祖賢更坦言並不喜歡這種「日夜顛倒、作息混亂」的生活，離開演藝圈後，曾因身份認同問題罹患抑鬱症，直到透過修習佛法和中醫調理並開設艾灸館，才逐漸找回內心的平衡：「人說放過自己，就能夠自在與解脫，但我想說的是，放過自己，也不會放棄艾灸給我的健康與承諾。」王祖賢強調，自己前半生充滿奮鬥、探索與迷惘，因此現階段更重視心靈平靜與身體健康，並將未來生活方向聚焦於此。

