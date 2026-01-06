90年代影壇花旦親揭消失之謎 身份難被認同患一病 曾恨結婚卻被舊愛家人重話所傷決不嫁人

曾被譽為90年代影壇「四大花旦」之一的王祖賢，在1987年憑藉電影《倩女幽魂》而艷壓亞洲，高峰期人氣曾達日本、韓國、馬來西亞，更曾於日本發行日語專輯，不過到了2004年，正值37歲的王祖賢拍完電影《美麗上海》後，在無預警下突然息影，多年來隱居加拿大溫哥華，從此消失於人前。

王祖賢罕有談及退出原因

當年王祖賢息影的原因眾說紛紜，有人稱與前男友、資深歌手齊秦有關，亦有指她因介入富商林建岳博士與謝玲玲婚姻，王祖賢的形象因此而受損，最終分手並移居加拿大，不過多年來王祖賢都未正面回應。近年王祖賢終再現人前，在加拿大開設艾灸館並親力親為招待客人，日前更罕有談及退出原因，直言：「在最好的狀態時引退，留給大家一個美好的回憶就夠了。」

王祖賢齊秦合作《芳草碧連天》戲假情真

王祖賢當年在《倩女幽魂》飾演女鬼「聶小倩」，與飾演書生「寧采臣」張國榮的一段人鬼戀，締造超高票房，更被譽為「華語電影史百部經典」。其後王祖賢與齊秦因合作《芳草碧連天》而戲假情真，但這段戀情最初並未獲得王祖賢家人的祝福，不過無損兩人關係，依舊愛得炙熱，齊秦更為王祖賢寫下情歌《大約在冬季》，以一句「我在風雨之中念著你」表達對女方情深志堅。不過因王祖賢將事業重心轉移至香港，兩人因聚少離多的關係有變，最後分手收場，王祖賢又因與富商林建岳的緋聞而背上「第三者」之名，形象直插的王祖賢獲齊秦公開發聲力挺並表示王祖賢並非拜金的女孩，結果兩人重歸於好，感情甚至比以往更加深厚。

王祖賢本來很期盼擁有婚姻

王祖賢本來很期盼擁有婚姻，她表示：「我覺得每個女人都是需要歸屬感，我喜歡家庭，我會想要結婚。」王祖賢與齊秦復合後，一度計劃到西藏結婚，但齊秦的前女友方美芳突然帶著他的私生子現身，並控告齊秦棄養，大受打擊的王祖賢選擇徹底斬斷這段糾纏了17年的感情，分手後，王祖賢遠赴加拿大隱居淡出演藝圈，並表示自己的人生字典裡「永遠不會有結婚二字。」導演王晶曾指王祖賢曾到男友家中，遭男方長輩說了一句很重很重的話：「任何女生都無法接受」，由於事業及愛情都受影響，王祖賢一度離港避風頭，之後便沒有再回來，並離開娛樂圈，重回過平凡人的生活。再加上王祖賢對其演藝事業感倦怠：「螢幕上的自己只是幻影」，渴望回歸真實生活。就算導演王家衛等名導邀出山，仍無法打動王祖賢復出。

王祖賢退出演藝圈與情感無關

隱居於加拿大溫哥華的王祖賢，直到近年開了一間艾灸養生會館，才漸漸出現在人前，早前現身美國矽谷中醫論壇擔任嘉賓演講，首次公開回應她在演藝事業巔峰時期選擇退出演藝圈的原因，戴上口罩亮相的王祖賢，明確表示與情感無關，徹底打破多年謠言，她還說：「在最好的狀態時引退，留給大家一個美好的回憶就夠了。」王祖賢自己並不喜歡這種「日夜顛倒、作息混亂」的生活，離開演藝圈後，曾因身份認同問題罹患抑鬱症，直到透過修習佛法和中醫調理並開設艾灸館，才逐漸找回內心的平衡。

王祖賢現階段重視心靈平靜與健康

王祖賢開始探索自我並修習佛法，追求精神平靜與健康，她稱艾灸不僅促進身體健康，也舒緩壓力，讓人感受身心調節，創業初衷是希望幫助更多人享受艾灸的益處：「人說放過自己，就能夠自在與解脫，但我想說的是，放過自己，也不會放棄艾灸給我的健康與承諾。」王祖賢強調，自己前半生充滿奮鬥、探索與迷惘，因此現階段更重視心靈平靜與身體健康，並將未來生活方向聚焦於此。