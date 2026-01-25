前港姐季軍驚爆切除子宮卵巢輸卵管  插喉瞓病床照片曝光  需全面停工閨密嘆：以後無得生

現年69歲的1979年港姐季軍鍾慧冰，其一生充滿傳奇色彩。今日她突然在IG上載一張躺在醫院病床、鼻上插著喉管的照片，驚爆自己剛完成一項大型手術，切除了子宮、輸卵管和卵巢，健康狀況令人擔憂。

鍾慧冰插喉瞓病床照片曝光

從照片中可見，鍾慧冰身穿病人服躺在床上，雖然笑著舉起雙手擺出V字勝利手勢，但面色略顯蒼白，神情看似虛弱，始終是大手術過後，情況惹人關注。

鍾慧冰IG親述手術經過

鍾慧冰在帖文中向關心她的人報平安，透露手術非常順利：「我已經成功切除了那個不停長的子宮肌瘤、還有伴隨著的子宮、輸卵管和卵巢。」她更幽默地分享與好友林建明（大姐明）的對話，指對方開玩笑說：「太遺憾了，咁咪以後都無得生啦？」冰姐則風趣回應：「我話係、肯定無，不過就算咩都齊，我都唔會生得出。」

鍾慧冰需全面停工休養

她表示手術後需要時間靜養，待傷口痊癒後才能「重出江湖」，並預告其節目《冰姐的花樣人生》可能會延期播出，希望大家見諒。她也提醒大家要注意保暖，身體健康。

鍾慧冰曾患惡疾遇婚變

鍾慧冰的人生可謂波瀾壯闊。她早年曾患上罕見的「血管炎」，病情嚴重時一度導致半身癱瘓，但她憑著驚人意志力奇蹟康復，亦大爆曾三度小產。在感情路上，她亦非一帆風順，於懷孕初期慘遭丈夫背叛，最終離婚收場，獨力撫養女兒林靜莉。

鍾慧冰遇雷曼事件事畢生積蓄

屋漏偏逢連夜雨，2008年雷曼兄弟爆煲，令鍾慧冰損失慘重，幾乎賠上所有積蓄，陷入經濟困境，被迫全面復出幕前工作。不過，憑著其高學歷和生意頭腦，鍾慧冰最終成功翻身，近年更購入複式豪宅，生活愜意。

