劉丹當眾要求「龔水CP」錫錫：咀佢！張景淳生日獲「老婆」呂慧儀送驚喜 曖昧互動全曝光

影視圈
更新時間：15:00 2026-01-25 HKT
發佈時間：15:00 2026-01-25 HKT

在TVB處境劇《愛．回家之開心速遞》飾演「龔燁」的張景淳，與「熊若水」呂慧儀由情侶到夫妻演足8年，更被粉絲封為 「龔水CP」，深受觀眾歡迎。兩人的緋聞傳足多年，即使未有親口承認戀情，但早已被公認是「一對」。前日（23日）是張景淳的45歲正日生日，獲「老婆」長腳蟹呂慧儀送驚喜！

張景淳獲「家人」慶生

工作中度過生日的張景淳，在IG分享生日影片及照片，並發文寫道：「多謝買蛋糕，多謝大家一齊唱生日歌，多謝大家！希望大家永遠喜歡愛回家，長長久久！讓我哋一路陪著大家。」影片中眾人正在為《愛．回家之開心速遞》排戲，見到湯盈盈與劉永健突然捧着蛋糕出來，劉丹、單立文、周嘉洛、呂慧儀、滕麗名等一起配合唱生日歌，令壽星仔受寵若驚。

相關閱讀：《愛回家》失婚台柱榮歸母校科大 曾入讀「神科」背景驚人 獨自湊大囝囝完成牛津課程

張景淳晒「老婆」合照放閃

唱完生日歌，突然聽到劉丹搞笑地大叫：「咀佢。」而單立文亦大讚：「寫晒名喎！邊個咁有心呀？」湯盈盈聞言即大大聲說：「多謝蟹蟹。」明顯蛋糕是由「老婆」呂慧儀特別安排。張景淳除了上載大合照外，還有「兩公婆」的合照放閃，向「龔水CP」粉絲大派福利。不少網民亦紛紛留言向壽星仔送上生日祝福。

相關閱讀：《愛回家》三美低胸黑絲好養眼  呂慧儀花絮照角度邪惡  性感熱舞致敬汪明荃熱咖啡

