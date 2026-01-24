BLACKPINK香港啟德演唱會丨四女性感登場全場尖叫 Lisa露腰又晒腿 Rosé晒廣東話歎雞蛋仔

全球矚目的韓國女子天團BLACKPINK，其世界巡迴演唱會「BLACKPINK WORLD TOUR [BORN PINK] IN HONG KONG」今晚（24日）於啟德主場館盛大開鑼，一連三場的演出座無虛席，場面極為震撼。

Lisa性感開場〈Kill This Love〉引爆全場

演唱會一開場，四位成員Jennie、Lisa、Jisoo及Rosé便以一身火辣性感的造型登場，氣勢逼人。其中成員Lisa更是大方展現纖腰與招牌長腿，瞬間引爆全場氣氛。演唱會由大熱歌曲〈Kill This Love〉揭開序幕，強勁的節拍與四人整齊劃一的舞蹈，讓現場所有「Blinks」（BLACKPINK粉絲稱號）陷入瘋狂。

Rosé廣東話打招呼品嚐香港雞蛋仔

在勁歌熱舞過後，成員們熱情地與香港粉絲打招呼。其中，成員Rosé更特地入境隨俗，用標準的廣東話向粉絲問好：「大家好，我係Rosé！」，誠意十足的發言立即引來全場雷鳴般的尖叫聲。據悉，Rosé每到一個城市巡演，都會品嚐當地美食。來到香港，她也沒有錯過這個機會，在後台大方品嚐了香港地道小食「雞蛋仔」，從照片中可見她吃得津津有味，表情相當可愛滿足，展現出親民的一面。

前港姐陳楨怡化身小粉絲朝聖

演唱會的魅力不僅吸引了廣大市民，連前香港小姐陳楨怡（Celina Harto）也是座上客。她被目擊現身會場外，手上拿著BLACKPINK的應援棒，身上亦穿戴著BLACKPINK元素的飾物，完全化身成小粉絲前來朝聖，足見BLACKPINK的巨星魅力。

相關閱讀：BLACKPINK香港巡唱開鑼粉絲一早到場等候 4名女歌迷自發播歌跳舞助慶 周邊商品銷情理想秩序井然