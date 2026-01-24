BLACKPINK香港巡唱開鑼粉絲一早到場等候 4名女歌迷自發播歌跳舞助慶 周邊商品銷情理想秩序井然

一連三場「BLACKPINK WORLD TOUR IN HONG KONG」演唱會，今晚(24日)在啟德主場館開鑼。

BLACKPINK吸引不少內地歌迷來港

今日主場館對開早早已有大量穿上黑色或紅色服裝的粉絲到場等候，當中佔大部份的都是內地粉絲，有那麼多歌迷到場也為小販帶來商機，現場出現了一些小販攤檔出售 BLACKPINK的產物，當中包括扇、服裝及一些公仔等，也有不少粉絲購買。而啟德零售館開設的BLACKPINK周邊商品店，吸引了超過200粉絲排隊等候購買心儀產品，而零售館對開位置更出現了4位BLACKPINK女歌迷在場播歌跳舞，引來途人圍觀。

大會方面安排了今明兩日的排隊區開放時間為下午1時，而尾場則為下午1時30分。現場所見，粉絲們也遵守規則排隊接受安檢入場。