Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

BLACKPINK香港巡唱開鑼粉絲一早到場等候 4名女歌迷自發播歌跳舞助慶 周邊商品銷情理想秩序井然

影視圈
更新時間：18:33 2026-01-24 HKT
發佈時間：18:33 2026-01-24 HKT

一連三場「BLACKPINK WORLD TOUR IN HONG KONG」演唱會，今晚(24日)在啟德主場館開鑼。

BLACKPINK吸引不少內地歌迷來港

今日主場館對開早早已有大量穿上黑色或紅色服裝的粉絲到場等候，當中佔大部份的都是內地粉絲，有那麼多歌迷到場也為小販帶來商機，現場出現了一些小販攤檔出售 BLACKPINK的產物，當中包括扇、服裝及一些公仔等，也有不少粉絲購買。而啟德零售館開設的BLACKPINK周邊商品店，吸引了超過200粉絲排隊等候購買心儀產品，而零售館對開位置更出現了4位BLACKPINK女歌迷在場播歌跳舞，引來途人圍觀。

大會方面安排了今明兩日的排隊區開放時間為下午1時，而尾場則為下午1時30分。現場所見，粉絲們也遵守規則排隊接受安檢入場。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
香港墟市節1.24開鑼 免費入場！60+街坊攤檔 美食/咖啡/DIY工藝品 購物送布袋+小禮物
香港墟市節1.24開鑼 免費入場！60+街坊攤檔 美食/咖啡/DIY工藝品 購物送布袋+小禮物
好去處
2026-01-23 18:55 HKT
中央軍委副主席張又俠、參謀長劉振立，涉嚴重違紀違法被查。
01:10
中央軍委副主席張又俠、參謀長劉振立 涉嚴重違紀違法被查
即時中國
4小時前
大埔慈山寺一連7日免費開放！農曆年「丙午年新春花供禮佛」 1方法登記預約
大埔慈山寺一連7日免費開放！農曆年「丙午年新春花供禮佛」 1方法登記預約
好去處
2026-01-23 17:25 HKT
鑿穿樓板網紅裝修師傅身份曝光 記者查詢咁回應 事發影片流出囂張爆粗：「樓上點做關你Ｘ事！」｜Juicy叮
02:51
鑿穿樓板網紅裝修師傅身份曝光 記者查詢咁回應 事發影片流出囂張爆粗：「樓上點做關你Ｘ事！」｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
「失婚金像影后」洗盡鉛華擔梯務農  驚人狀態曝光被質疑曾做醫美  情路坎坷單身多年
「失婚金像影后」洗盡鉛華擔梯務農  驚人狀態曝光被質疑曾做醫美  情路坎坷單身多年
影視圈
2小時前
大律師陸偉雄提醒市民，接獲懷疑追債電話時應向相關機構查證。
疑涉集團式操作 大律師：市民切勿急於付款
港聞
2026-01-23 03:00 HKT
以為幫人減廢！「唔想嘥」贈物騙局崛起 記者放蛇曝光呃錢新模式｜Juicy叮
以為幫人減廢！「唔想嘥」贈物騙局崛起 記者放蛇曝光呃錢新模式｜Juicy叮
時事熱話
2026-01-23 17:13 HKT
教育及職業博覽2026 掌握未來發展趨勢 開創夢想生涯路
活動資訊
2026-01-19 08:00 HKT
金價狂飊 飾金每兩升至5.5萬 80後太太心思思賣嫁妝「非常心動！」 專家籲留意兩大因素
投資理財
13小時前
佘詩曼2億身家留給3位畢生摰愛？激動罕談生兒育女  羨慕富貴閨密擁美滿家庭
佘詩曼2億身家留給3位畢生摰愛？激動罕談生兒育女  羨慕富貴閨密擁美滿家庭
影視圈
10小時前